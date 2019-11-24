ردآ على ابن الطلقاء رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية "كامل الحساني"الذي؟؟ اقام دعوى قضائية على السيد السيستاني لفحص سلامته العقلية!!

مقال لكاتبه

أن الطلقاء لم يموتوا، بل استمروا باستمرار من يمثل منهجهم ويقتدي بهم

فالطلقاء كانوا بالأمس قد تهجموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتهموه بأنه #يهجر

وقد وثبت بالدليل القطعي لدى المسلمين بعدم نقاوة أصلهم وحل ماحل بالمسلمين من وراء أفعالهم ما زالوا اليوم أحفادهم يلصقون نفس التهم لمرجعيتنا الرشيدة

وهنأ اخاطب اولاد الطلقاء في عصرنا هذا:

أما لمرجعيتنا من فضل؟

أما لها من فضل على جميع الشعب العراقي حيث جاهدت منذ سقوط النظام وبذلت ما بذلت لحفظ دماء العراقيين بمختلف أطيافهم و مكوناتهم ؟!

ومن باب التنزل نقول:

لو فرضنا انها لم تفعل اي شي، أما تكفي فتوى الدفاع الكفائي عام ٢٠١٤ التي أنقذت العراق حينما سقطت الموصل وبدأ الدواعش يتوجهون إلى بغداد

وانهار أمامهم كل شي

وهدأت الأصوات

و بلغت القلوب الحناجر!

والكثير من المسؤولين كان قد جهز نفسه للإقلاع!!

وبعد صدور الفتوى المباركة والاستجابة الواسعة من الناس الشرفاء وتحملت المرجعية ما تحملت رغم أنها وطوال ١١ سنة كانت تحذر الحكومة والقيادات في الدولة من خطورة الوضع القائم ولابد من وضع الحلول الجذرية لمشاكل البلد

ولم تلق آذانا صاغية من الحكومات المتتالية

فضلا عن أنها بذلت الاموال الطائلة لتجهيز المقاتلين بالسلاح والغذاء والعلاج وصرف المساعدات والرواتب لهم ولاهليهم

والى غير ذلك

وبعد الانتصار استمرت المرجعية وهي تنادي بالإصلاح

وجاءت الانتخابات ووضعت خارطة لمن ينتخب وكيف ينتخب وغير ذلك

وبين هذا وذاك تأتي ايادي مأجورة (أطلقت عليهم أبناء الطلقاء ) تتجاسر وتتجاوز على مقام المرجعية

تريد أن تعلم المرجعية كيف تتصرف وكيف تتكلم وماذا تتكلم

فتجاسروا بكلام لم ينزل ربي به من سلطان

وبعد كل هذا فلا أجد خطابا اصفهم غير قول:

أفمن العدل يا ابناء الطلقاء. تتهجمون عليها

أفمن العدل يا ابناء الطلقاء. تنكرون فضلها

أفمن العدل يا ابناء الطلقاء. يكون هذا جزاءها

أفمن العدل يا ابناء الطلقاء لأجل مال ودنيا تكفرونها

وعليه باعتبارنا من هذا الشعب العراقي والشعب هو مصدر السلطات وكون أن المدعي يعمل في إحدى مؤسسات الدولة الحساسةالتابعة للشعب

نطالب من السلطات المختصة بعرض المدعي على فحص الDNA لاثبات نسبه و نقاء أصله وأظهار النتائج على الرأي العام كي يعرف الجميع من هي الجهة التي تدير هذه المؤسسة

#معركة الإصلاح_مرجعيتنا أملنا

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