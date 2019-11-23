اختبار فحص البعث !

علاء الموسوي

يوجد في الصيدليات شريط يسمى

Test pregnancy او Beta hCG

هذا عبارة عن شريط بلاستيكي تكدر من خلالة تعرف اذا اكو حمل او لا عن طريق وضعه في " البول "

الكثير من الشباب اليوم المهتم بالوضع العام للبلد سياسة واجتماع واحداث وغيرها

باشر اهتماماته دون الرجوع للحقب الزمنية الي مرت عالبلد

والي هي تحدد مواقفه تجاه الاحداث

لذلك فاغلب الاصدقاء الي من جيلنا او اصغر مايعرف على وجه الدقة ماهو البعث ؟ وشنو البعثية ؟ والفترة الي رافقت حكمهم شلون جانت بالواقع وليس بما يصوره الاعلام المزيف

اغلب البعثية ممن يحمل في قرارة نفسه هذا الفكر الخبيث اليوم متواجدين في حياتنا اليومية ويمارسون خبثهم باساليب تجذب " الشاب المستجد "

لذلك ارتأيت ان اقدملكم اليوم نموذج عن طريقة بخطوتين لاكتشاف البعثي على غرار الشريط المذكور اعلاه ...

اولا : الشريط لايعمل الا ان يوضع في " البول " كذلك البعثي لايُكشَف عن هويته الا بعد ان تفتح معه حديث عن ايام صدام اللعين

ثانيا : بالشريط يطلعلك علامة في حال تاكد وجود الحمل

وهي خطوط حمراء خفيفة

البعثي نفس الحالة

يظهر على وجهه طبقة حمراء نتيجة الاختناق من عدم الرد

او بسبب سماعه للشتائم المتتالية على ربه الاعلى صدام

وهكذا يتم الكشف عن الحالة البعثية المتجذرة في بعض الرفاق الذين لم تصلهم الرصاصات الطائشة ....