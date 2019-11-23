المقالات

اختبار فحص البعث !


علاء الموسوي

 

يوجد في الصيدليات شريط يسمى

Test pregnancy او Beta hCG

هذا عبارة عن شريط بلاستيكي تكدر من خلالة تعرف اذا اكو حمل او لا عن طريق وضعه في " البول "

الكثير من الشباب اليوم المهتم بالوضع العام للبلد سياسة واجتماع واحداث وغيرها

باشر اهتماماته دون الرجوع للحقب الزمنية الي مرت عالبلد

والي هي تحدد مواقفه تجاه الاحداث

لذلك فاغلب الاصدقاء الي من جيلنا او اصغر مايعرف على وجه الدقة ماهو البعث ؟ وشنو البعثية ؟ والفترة الي رافقت حكمهم شلون جانت بالواقع وليس بما يصوره الاعلام المزيف

اغلب البعثية ممن يحمل في قرارة نفسه هذا الفكر الخبيث اليوم متواجدين في حياتنا اليومية ويمارسون خبثهم باساليب تجذب " الشاب المستجد "

لذلك ارتأيت ان اقدملكم اليوم نموذج عن طريقة بخطوتين لاكتشاف البعثي على غرار الشريط المذكور اعلاه ...

اولا : الشريط لايعمل الا ان يوضع في " البول " كذلك البعثي لايُكشَف عن هويته الا بعد ان تفتح معه حديث عن ايام صدام اللعين

ثانيا : بالشريط يطلعلك علامة في حال تاكد وجود الحمل

وهي خطوط حمراء خفيفة

البعثي نفس الحالة

يظهر على وجهه طبقة حمراء نتيجة الاختناق من عدم الرد

او بسبب سماعه للشتائم المتتالية على ربه الاعلى صدام

وهكذا يتم الكشف عن الحالة البعثية المتجذرة في بعض الرفاق الذين لم تصلهم الرصاصات الطائشة ....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اختبار فحص البعث !
الاولوية لكرامتي ام لوطني؟
هكذا نحن على مر العصور
ممارسة السلطة  في  الأنظمة  الديموقراطية.  
التجربة السياسية بعد عام 2003 – محاكمة عادلة
صدمة نفسية  ...
العراقيون يطالعون نيويورك تايمز
ارادوها امريكية .... فجعلناها سيستانية
الاحلاف والمحاور
نماذج لا يحق لها التظاهر ضد الفساد؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك