المقالات

العراقيون يطالعون نيويورك تايمز


هادي جلو مرعي

 

في ظروف معدة بدقة نشرت صحيفة نيويورك تايمز ماقالت: إنها وثائق تكشف حجم الحضور الإيراني في العراق، والتأثير الذي تمارسه طهران في السياسة العراقية، وعلاقات ساسة محليين بالإستخبارات الإيرانية في وقت كانت الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري كبير جدا.

واضح إن التسريبات جزء من حملة منظمة لمحاصرة الإيرانيين وحلفائهم في إطار زيادة الضغط العالي على طهران التي تتخلى عن إلتزاماتها النووية، وترفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وتانف من التراجع عن صمودها في مواجهة العقوبات التي أتت بعض أكلها مع تصاعد الإحتجاجات الشعبية بعد مضاعفة أسعار البنزين، والتي تشكل واحدة من المعضلات التي تعاني منها الحكومة الإيرانية في الفترة الراهنة.

ورد في التسريبات: إن معلومات كانت تصل بإنتظام الى الإيرانيين تتعلق بالوجود الأمريكي، والإجتماعات التي يعقدها مسؤولون أمريكيون وعراقيون في بغداد، عدا عن صلات لمسؤولين كبارا مع الجهات الإيرانية تعلقت برؤساء كتل سياسية ووزراء، وبعضهم مقربون كما وصفتهم.

كانت واشنطن تعلم إن وجودها مراقب، وهي تواجه منافسة شرسة من طهران وحلفائها، لكنها تعمل وفقا لمعادلة خاصة بها، وتضع بعض الخطط للمستقبل، ولعل هذه التسريبات جزء من معادلة الصراع الخطرة والكبيرة في المنطقة بعد العام ٢٠٠٣ التي غيرت مسار الأحداث الكبرى في الإقليم والعالم.

هل يمكن القول: إن هذه التسريبات ستشكل فارقا، وتضعف من قوة حلفاء طهران؟ ربما يصعب الجزم بذلك خاصة مع قدرة الإيرانيين على المناورة، ومشاكسة الخصوم، والخبرة التي لديهم. أما الساسة العراقيون فهم غير مبالين كثيرا. المبتل لايخشى المطر.

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اختبار فحص البعث !
الاولوية لكرامتي ام لوطني؟
هكذا نحن على مر العصور
ممارسة السلطة  في  الأنظمة  الديموقراطية.  
التجربة السياسية بعد عام 2003 – محاكمة عادلة
صدمة نفسية  ...
العراقيون يطالعون نيويورك تايمز
ارادوها امريكية .... فجعلناها سيستانية
الاحلاف والمحاور
نماذج لا يحق لها التظاهر ضد الفساد؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك