المقالات

نماذج لا يحق لها التظاهر ضد الفساد؟


نماذج لا يحق لها التظاهر ضد الفساد وهم : 

١.ابو المولدة  الي ناهب مال الله وعبادة وما يلتزم بالتسعيرة لو يجي الحمزة ومن تطفة الوطنية ربع ساعة يالة يشغل ودكاتة ناقصة

٢ .طبيب وجهة يلطم بالمستشفى الحكومي ويستقبلك بالاحضان بالعيادة الشخصية ومتفق ويا ابو الصيدلية وابو المختبر على نسبة 

٣. مدرس كلشي ميفهم بالمدرسة ويذب لحم بالخصوصي

٤.  موظف مرتشي ويدور هدايا

٥ . مقاول وخلفة وعامل يشربت بالشغل وخصوصاً اذا شغل للدولة او حتى شغل بيت وابو البيت ميعرف

٦. فيتر يقفص على ابو السيارة ويقشمرة ويطلع روحة

٧. خلفة بناء او سيراميك او بياض يخليك تنتظرة الصبح ويغلق تلفونة وهو لازم شغل بيت ثاني والاعذار جاهزة

٨ . ابو مطعم او فرن الجريذية يلعبن بنعمة الله وما يحافظ على النظافة

٩ . معتمد دائرة الي ما يوصل البريد الا يقطك 

١٠. سايق سيارة يمشي رون سايد ومستهتر بالشارع وأرواح الناس

١١ . عامل بلدية ما ينظف ما طول المراقب بعيد عنة 

١٢ .  السايق الي يطبك سايد ثاني ويضايق الشارع

١٣ .البقال وابو المحل الي محتل الرصيف

١٤ . ابو الملابس الي يحلف ويتكفر هذا القميص تركي وهو متأكد منة صيني

١٥ . ابو الكيا الي كروتة بربع ومن تصير ازمة ياخذ الف 

١٦ .  ابو البيت الي محتل الرصيف وباني بي تواليت للخطار

١٧ . مصلح الغسالات او الشاشات او السبالت او الثلاجات الي يشربت بالشغل وما يشد حاجة اصلية ويقطك لو تطير

١٨ .الشرطي أو الجندي الي ما يفتش عدل ومسنهزىء بارواح الناس

١٩ . الطالب الي يغش بالامتحان

قبل ان تنتقد الأحزاب السياسية الحاكمة الفاسدة قيم نفسك فلن تكون مصلحا ما لم تكن صالحاً؟؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نماذج لا يحق لها التظاهر ضد الفساد؟
الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والبرلمان مطلبنا
تهديدات الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الثانية
الشيعة لا تريد الحكم ام هنالك من لا يريد لها الحكم؟
مفاهيم تُستَمرأ بالعتمة
بعد ان تبرأت منهم المرجعية والشعب..الفاسدون في (قبضة العدالة)
مشكلة وفهم..!
المرجعية الدينية والمنعطفات الخطيرة
الدستور بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب ع.        
الطرف الثالث بالتظاهرات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك