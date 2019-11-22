نماذج لا يحق لها التظاهر ضد الفساد وهم :

١.ابو المولدة الي ناهب مال الله وعبادة وما يلتزم بالتسعيرة لو يجي الحمزة ومن تطفة الوطنية ربع ساعة يالة يشغل ودكاتة ناقصة

٢ .طبيب وجهة يلطم بالمستشفى الحكومي ويستقبلك بالاحضان بالعيادة الشخصية ومتفق ويا ابو الصيدلية وابو المختبر على نسبة

٣. مدرس كلشي ميفهم بالمدرسة ويذب لحم بالخصوصي

٤. موظف مرتشي ويدور هدايا

٥ . مقاول وخلفة وعامل يشربت بالشغل وخصوصاً اذا شغل للدولة او حتى شغل بيت وابو البيت ميعرف

٦. فيتر يقفص على ابو السيارة ويقشمرة ويطلع روحة

٧. خلفة بناء او سيراميك او بياض يخليك تنتظرة الصبح ويغلق تلفونة وهو لازم شغل بيت ثاني والاعذار جاهزة

٨ . ابو مطعم او فرن الجريذية يلعبن بنعمة الله وما يحافظ على النظافة

٩ . معتمد دائرة الي ما يوصل البريد الا يقطك

١٠. سايق سيارة يمشي رون سايد ومستهتر بالشارع وأرواح الناس

١١ . عامل بلدية ما ينظف ما طول المراقب بعيد عنة

١٢ . السايق الي يطبك سايد ثاني ويضايق الشارع

١٣ .البقال وابو المحل الي محتل الرصيف

١٤ . ابو الملابس الي يحلف ويتكفر هذا القميص تركي وهو متأكد منة صيني

١٥ . ابو الكيا الي كروتة بربع ومن تصير ازمة ياخذ الف

١٦ . ابو البيت الي محتل الرصيف وباني بي تواليت للخطار

١٧ . مصلح الغسالات او الشاشات او السبالت او الثلاجات الي يشربت بالشغل وما يشد حاجة اصلية ويقطك لو تطير

١٨ .الشرطي أو الجندي الي ما يفتش عدل ومسنهزىء بارواح الناس

١٩ . الطالب الي يغش بالامتحان

قبل ان تنتقد الأحزاب السياسية الحاكمة الفاسدة قيم نفسك فلن تكون مصلحا ما لم تكن صالحاً؟؟