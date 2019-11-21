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ردنا على وزير الخارجية الامريكي بومبيو على ما اتهمَ به إيران وأمريكا مدانة به قبلها


مراقب عراقي

 

⭕ يقول بومبيو:"ان اموال العراق مودوعة في المصارف الإيرانية"!؟!؟

🎯 *- جميع اموال العراق وموازناته هي مودعة في البنوك الامريكية ولا يمكن للحكومة العراقية التصرف بها الا بموافقة موظفي الخزانة الأميركية.*

📍- جميع حقول النفط في العراق تسيطر عليها الشركات الامريكية وهي التي توظف الاجانب ورفضت توظيف العراقيين وتأخذ ارباحاً خيالية جداً من الشركات الاخرى.

🎯 *- ملف الطاقة في العراق بيد شركة جنرال الكترك وهي من اسوء شركات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعاقدت مع العراق بمبالغ خيالية، ومن سنة ٢٠١٥ والى يومنا هذا لم يشهد قطاع الكهرباء اي تحسن، وللعلم هي تأخذ مستحقاتها كاملة ولا يستطيع اي سياسي عراقي ايقاف هذة الشركة.*

📍- ملف تسليح القوات العراقية بيد امريكا ولا يمكن للعراق شراء اي قطعة سلاح من اي دولة الا بموافقة امريكية.

🎯 *- ملف الاستثمار بيد السياسية الامريكية وآخر زيارة لرئيس الحكومة العراقية الى الصين كانت بمثابة معجزة وقد صرح وزير الخارجية الامريكي وهدد بكل وضوع وقال: _"من الوقاحة ان يذهب العراق ليوقع عقود استثمار مع الصين".!؟!؟!؟_*

📍-اميركا تحارب اي قوة تكون ضد "اسرائيل" وما حدث قبل فترة هو قيام اسرائيل بقصف معسكرات للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والحكومة العراقية اعلنت موقفها بوضوع واتهمت اسرائيل وهذا اغضب امريكا كثيرا..

⭕ هذا الذي ذكرناه ويوجد غيره الكثير وهو متاح لمن يريد معرفة المزيد من الحقائق..

⭕ العدو الحقيقي للشعب العراقي هو امريكا وهي تتآمر على العراقيين بمختلف الطرق لتعطيل مسيرة حياتهم والفتك بهم.

🎯 *القاعدة مؤسسة أمريكياً..*

🎯 *داعش مؤسسة أمريكياً..*

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