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بدون فلسفة وشعارات رنانة

69 2019-11-16

رأقت الياسر

 

المرجعية اليوم نزلت بطرحها الى العقول البسيطة ورسمت خارطة واضحة فصيحة بسيطة للاصلاحات.

على المواطن الشريف والوطني والشجاع ان يرفع شعارات المرجعية

ويترك السوالف الزايدة فكثرة الحكي يجلب البكي

وبرأيي اهم شيء في الوقت الحالي هو مسألة محاربة حيتان الفساد

لان هذه النقطة تحديدا هي التي تثبت جدية هذه الحكومة بمحاسبة الفساد

حتى قانون الانتخابات العادل لن يكون اذا لم تنفذ هذه النقطة

خلونا نختصر الطريق وما نضيع الوقت والجهد ونمشي خلف المرجعية خطوة بخطوة بهذه الخارطة

ونرفض التدخلات الامريكية واجندتها التي تريد انتخابات مبكرة واسقاط النظام

فالمرجعية تتحدث عن اصلاح وليس قلع في الوقت الحالي.

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