حذار من فسح المجال لعودةالطاغوت.. ولات حين مندم.   

رعد هادي جبارة باحث وكاتب ستراتيجي

في خضم الأزمة-الفتنة التي يمر بها حاليا بعض مدن العراق وعاصمته وسط التضخيم الإعلامي والتهويل المقصود من وسائل التواصل الاجتماعي،يروق لبعض المتفلسفين المتفيهقين أن يطرحوا أمورا بعيدة عن الواقع والمنطق والحقائق الدامغة.

أمس قرأت مقالا لأحد هؤلاء المتفلسفين يتلاعب فيه بالكلمات ليعطي الحق لمجاميع موجهة بالفيس بوك ومدفوعة من السفارة الأمريكية ومدعومة بأموال دولة خليجية ومخابرات أجنبية وبقايا بعثية.. فيقول في مقاله:

[إن المتظاهرين هم من الجيل الجديد الذي لا يقارن بين وضع العراق اليوم ووضعه في زمن صدام.. إنه يقارن بين وضع العراق اليوم مع وضع الدول الأخرى اليوم أيضا..

هو يقارن بين وضع العراق اليوم وبين جيرانه على الأقل ؛يقارن بين العراق وتركيا والأردن ولبنان وحتى سوريا التي لا تتجاوز ميزانيتها عُشر ميزانية العراق بينما يرى أن كل شيء فيها أفضل من العراق..وليس من الصحيح تذكير العراقيين بجرائم نظام صدام والنعم التي حصلوا عليها بعد سقوطه]انتهى.

ترى كيف سمح لنفسه أن يقدم صورة وردية ومثالية للدول المذكورة؟! وزعم أن المواطن العراقي يتحسر من أعماقه عندمايقارن بين وضع بلده وهذه البلدان فيحسد شعوب سوريا والأردن وتركيا ولبنان وكأنه يرى شعوبها تعيش في الجنة والشعب العراقي يعيش في جهنم!!

هل فعلا هذه البلدان ترفل في الخير؟وهل شعوبها تنعم بالرفاهية؟وهل لا يوجد فيها أي فساد؟وهل الشعب العراقي يغبط هذه الشعوب على ما وصلت إليه من الخيرات والبركات والنعيم المقيم العميم!!؟

أيهاالكاتب!هل أنت متأكد من أن الأوضاع في سوريا أفضل من العراق؟؟!!

هل أنت متيقن من أن الوضع في لبنان أفضل من العراق؟

بل حتى في تركيا ولبنان ؟

إذا كان الوضع في *سوريا* جيدا ومُرضياً لشعبها فلماذا نهض شعبها وانتفض ضد نظامه ووصل الأمر إلى...