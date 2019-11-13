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حروب الجيل الرابع (العراق و لبنان إنموذجاً)


🔰عمار الطائي

 

 تُعَرَّف حروب الجيل الرابع على أنها هدم الدول من الداخل أو هي وسيلة لإسقاط الحكومات والأنظمة أو إنهاكها وإدخالها في الفراغين الأمني والسياسي بواسطة الحركات الشعبية المطلبية و الإحتجاجية، وقد استٌخدم هذا المصطلح لأول مرة في عام 1989 من قبل فريق من المحللين الأمريكيين ، من بينهم المحلل الأمريكي ويليام ليند لوصف الحروب التي تعتمد على مبدأ اللامركزية

⭕ ما هي أهم أسلحة هذه الحرب؟؟

 

▪️إن أهم وأخطر أسلحة هذا الجيل من الحروب هو الإعلام سواء أكانت قنوات فضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها مما يندرج ضمن خانة الإعلام

⭕ ما هي الخطوات المتبعة للوصول إلى الهدف ؟؟

▪️إولا: زعزعة الاستقرار في الدول المستهدفة و إشعال الفوضى فيها والفتن حتى تتحول إلى دول منهكة، فاشلة، غير مستقرة، وغارقة في الفساد وسوء الإدارة.

▪️ثانياً: تدريب ناشطين مدنيين وإعلاميين ومدونين وسياسيين في مراكز خاصة أُعدِّت وأُنشئت لإسقاط الأنظمة تتضمن كيفية تحشيد الناس واستثارة عواطف الشباب باستغلال وجع الناس وآهات وزفرات الفقراء واستثمار سوء الإدارة لتهييج الشارع وإشاعة الفوضى بعنوان مطلبي معيشي وإتباع اسلوب الحرب النفسية و الاخبار المفبركة والإشاعات الكاذبة والبروباغاندا الإعلامية كإطلاق مصطلحات حماسية (الثورة، والانتفاضة.. الخ) واستخفاف بقرارات الدولة والحكومة الإصلاحية و رفع سقف المطالب، التلويح بالإضراب والعصيان المدني ودعم لوجستي ضخم بكافة أنواعه لإدامة زخم التظاهرات

▪️ثالثاً: إنهاك الحكومات والأنظمة وبالتالي سقوطها أو إدخالها في الفراغين الأمني والسياسي

⭕ ما هي أهم تلك المعاهد أو المراكز الخاصة لتدريب الناشطين؟؟

▪️المنظمة الأمريكية للتنمية

▪️الوقف القومي من أجل الديمقراطية

▪️المعهد الجمهوري الدولي

▪️المعهد القومي الديمقراطي للشؤون الدولية

▪️معهد فريدوم هاوس

▪️مؤسسة ألبرت أينشتاين

▪️معهد المجتمع المنفتح

▪️المركز الاستراتيجي اللاعنفي

▪️معهد صحافة الحرب والسلام البريطاني

▪️برنامج آيلب الأمريكي لصناعة القادة الشباب والتبادل الثقافي الذي جلب اكثر من ٣٠٠٠ شاب وشابة

وغيرها العشرات من المراكز التي تتلقى الدعم والتمويل من الموازنة الأمريكية ويتم التصويت عليها من قبل الكونغرس الأمريكي أو من بعضها يتم تمويلها من الأثرياء اليهود

⭕ متى بدأ العمل باستراتيجية حروب الجيل الخامس؟؟

 

تم العمل بها في عام ٢٠٠٠ حيث تم الإطاحة بالحكومات الحليفة لروسيا حيث ضربت مجموعة من الجمهوريات السوفييتية القديمة احتجاجات عارمة وُصفت بالعفوية وتم تسميتها من قبل هذه المعاهد والمراكز ب((الثورات الملونة)) وهي كل من :

◾ صربيا عام ٢٠٠٠

◾جورجيا ٢٠٠٣

◾أوكرانيا ٢٠٠٤

◾قيرغيزيا ٢٠٠٥

هي بعض أمثلة تلك الثورات التي استندت على حراك قام به شباب ناشطون، متحمسون موالون للغرب وأمريكا غير راضين عن النظام

تم استخدام شعار أوتبور  بشكلٍ كبير في الثورات الملونة ومن بعدها في ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها في نهايات ٢٠١٠ وهي امتداد للثورات الملونة

الشعار عبارة عن قبضة مضمومة تحولت, مع مرور الوقت إلى شعار للانتفاضات والثورات

ما أُريد أن أقوله الآتي :

✍ ما يجري في العراق ولبنان وما جرى قبل أشهر من احتجاجات في فنزويلا هو مخطط ممنهج ومدروس في غرف مغلقة ومظلمة هدفه ضرب الدول التي لم تخضع للإرادة الأمريكية أو أنها تشكل خطرا على المصالح الأمريكية والصهيونية

🔰 بنود الخطة

أ : نزول الناس للشوارع ورفع شعارات معادية لإيران والحشد وحزب الله والمراجع وللحلف المقاوم

ب : عصيان مدني  إضرابات عامة ، قطع طرقات ، مهاجمة المؤسسات العامة والخاصة

ج : استفزاز القوات الأمنية من خلال ضربها بقنابل المولوتوف كي ترد وتصوير الرد على أنه قمع للتظاهرات

د : غرف المراقبة تقرر ، فاذا كانت الكفة لصالح المندسين تتدخل اسرائيل مباشرة في لبنان ، وتتدخل اميركا في العراق

هذا هو مخطط الثورات بعنوان مطلبي ومعيشي

✪ القيادة اميركية

➢ مكاتب التحكم : اسرائيلية كردية سعودية اماراتية اردنية

التمويل خليجي 

➢ الادوات : بعثيون،  صرخيون ، مولوية، يمانية، شيعة السفارات، التيارات المدنية، منظمات المجتمع المدني الممولة أمريكيا، أنصار مقتدى وهلمّ جرّا

﴿وَإِذ يَمكُرُ بِكَ الَّذينَ كَفَروا لِيُثبِتوكَ أَو يَقتُلوكَ أَو يُخرِجوكَ وَيَمكُرونَ وَيَمكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ﴾

[الأنفال: ٣٠]

 

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