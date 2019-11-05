كيف تصنع ثورة وفق المقاسات الامريكية؟!

د.مصطفى الناجي

نصوص من ملفات السي آي أي كشف عنها الصحفي الامريكي تيّم واينر في دراسة معمقة ومتقصية لملفات اكبر وكالة مخابراتية في العالم .في كتابه (ارث من الرماد ).

اذ كتب واينر "بات في الإمكان صنع ثروات من صناعة الاستخبارات ،اذ شكّل المال جاذبا قويا ،فشركة توتال إنتل ،التي أنشئت في 2007 يديرها رئيس مركز مكافحة الاٍرهاب في الس آي أي كوفر بلاك وشريكاه هما ،روبرت ريتشر الذي كان الرقم الثاني في (الجهاز الخفي ) ،وأنريكي برادو رئيس عمليات مكافحة الاٍرهاب ،قد ارتحلوا ثلاثتهم عام 2005 عن حرب ادارة بوش على الاٍرهاب ليلتحقوا ببلاكووتر بوصفهم حراس الموظفين الأمريكيين الكبار في بغداد . (واينر 677)..وبهذا النص يتابع واينر كيف استطاعت السي آي أي تاسيس محطة ضخمة ومنظمة من امريكيين وعراقيين وغيرهم للعمل في العراق .اذ ابتدأت هذه العملية بشكل رسمي عندما طلبت السي آي أي توظيف 3500 للعمل كجاسوس في العراق قبل حرب العام 2003 وتقدم لهذه الوظيفة في امريكا 138 الف أمريكي للحصول على هذا العمل .(واينر 661) وهكذا أصبحت الوطنية من اجل الربح عملا رائجا ،عن طريق تاسيس السي آي أي" فرقة شبه عسكرية مؤلفة من عراقيين تدعى العقارب للقيام بعمليات تخريب قبل الحرب وفي سياقها .واخذت الcia في التدفق على بغداد ...وأصبحت مقرا لأكبر محطة لل cia منذ حرب فيتنام(واينر ص653)