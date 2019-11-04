برَّة برَّة للعوران فقط...؟!

علاء العسكري
امريكا احتلت العراق
*والعوران يهتفون إيران برَّة برَّة !*
امريكا لديها (١٠٠٠٠) آلاف مدرب عسكري فى العراق
*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*
امريكا تَصول وتَجول داخل مدن الشمال والمحافظات الغربية بجيوشها وارتالها العسكرية
*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*
المخابرات الأمريكية تنفذ عمليات إغتيال واسعة في وضح النهار لـِبـَلبـَلـَة البلد
*وهتاف العوران إيران برةَّ برَّة*
الجيش التركي يحتل مساحة شاسعة من شمال العراق وتخرق سيادته
*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*
الاكراد يفتحون أَبواب كردستان العراق لإِسرائيل علناً
وترفع أعلام دولة بني صهيون
*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*
المخابرات الإسرائيلية تتجول في مدن وقرى العراق
*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*
إِسرائيل تقصف مواقع الحشد الشعبي وتتجاوز على هيبة وحرمة أرض العراق
*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*
النفوذ السعودي الوهابي تتسع رقعته
على امتداد العراق
*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*
السفارات الأجنبية تقود ذيولها لضرب مفاصل المقاومة وتحرق أبنية ومؤسسات الدولة
*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*
العوران يسيطورن علىٰ أكثر من وزارة
*وهتافهم الاصلاح*
العوران يمتلكون مولات كبيرة من اموال الاختلاسات
*وهتافهم إلمفسدين برَّة برَّة*
العوران يلتجئون الىٰ إيران في حالة ضيقهم
*وهم يهتفون إيران برَّة برَّة*
العوران سيقرأون هذه السطور وسيهتفون
*إيران برَّة برَّة.*
اخاف فد يوم نگولون لنفِسهم :
*عقولنا بـَـرَّه بـَـرَّه بـَٰرَّه*
----------------------____
https://telegram.me/buratha