عاجل : مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
المقالات

* برَّة برَّة للعوران فقط...؟!


 

علاء العسكري

 

امريكا احتلت العراق

*والعوران يهتفون إيران برَّة برَّة !*

امريكا لديها (١٠٠٠٠) آلاف مدرب عسكري فى العراق

*والعوران تهتف إيران  برَّة برَّة*

امريكا تَصول وتَجول داخل مدن الشمال والمحافظات الغربية بجيوشها وارتالها العسكرية

*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*

المخابرات الأمريكية تنفذ عمليات إغتيال واسعة في وضح النهار لـِبـَلبـَلـَة البلد

*وهتاف العوران إيران برةَّ برَّة*

الجيش التركي يحتل مساحة شاسعة من شمال العراق وتخرق سيادته

*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*

الاكراد يفتحون أَبواب كردستان العراق لإِسرائيل علناً

وترفع أعلام دولة بني صهيون

*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*

المخابرات الإسرائيلية تتجول في مدن وقرى العراق

*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*

إِسرائيل تقصف مواقع الحشد الشعبي وتتجاوز على هيبة وحرمة أرض العراق

*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*

النفوذ السعودي الوهابي تتسع رقعته

على امتداد العراق

*والعوران تهتف إيران برَّة برَّة*

السفارات الأجنبية تقود ذيولها لضرب مفاصل المقاومة وتحرق أبنية ومؤسسات الدولة

*وهتاف العوران إيران برَّة برَّة*

العوران يسيطورن علىٰ أكثر من وزارة

*وهتافهم الاصلاح*

العوران يمتلكون مولات كبيرة من اموال الاختلاسات

*وهتافهم إلمفسدين برَّة برَّة*

العوران يلتجئون الىٰ إيران في حالة ضيقهم

*وهم يهتفون إيران برَّة برَّة*

العوران سيقرأون هذه السطور وسيهتفون

       *إيران برَّة برَّة.*

اخاف فد يوم نگولون لنفِسهم :

*عقولنا بـَـرَّه بـَـرَّه بـَٰرَّه*

----------------------____

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من لا يفهم بقراءة التاريخ ..!
البيئة المثالية للفساد
* برَّة برَّة للعوران فقط...؟!
رسالة من طائفي متقاعد الى ابطال ساحة التحرير!
رجال القمر قادمون men in the moon
مجلس نقابة المعلمين بين واجبات المهنة والانخراط غير المشروع في السياسة (رؤيا قانونية )
نظامنا السياسي و إرادة الشعب                        
"لجنة الخبراء" والطريق الى ضمان مستقبل العراق
المراة ومكانتها في الاسلام
جيل التسعينات المهمَل ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك