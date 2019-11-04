جيل التسعينات المهمَل ..

د. فالح حسن

من دون مقدمات ... عاصر جيل التسعينات أحداث لم يعاصرها جيل قبله ، ولا أظن أن يعاصرها جيلٌ بعده .... وكوني أستاذا جامعيا تخرج على يديه طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ... وكوني عضوا في لجنة الإرشاد في كليتي لأكثر من إحدى عشرة سنة أتابع شؤون الطلبة وأسمع منهم ، وجدت أن جيل التسعينات يمتلك تجربة نادرة وإن كان غير قادر على التعبير عنها ... فقد عاش هذه المواليد أحداثا يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ... أما أهم الأحداث التي عاشها :

* الحصار الاقتصادي الذي عانى منه الشعب العراق حتى بلغت القلوب الحناجر وبلغت السكين العظم .

* وفاة زعيم الطائفة السيد الخوئي بظروف غامضة .

*استشهاد السيد محمد صادق الصدر والشيخين الغروي والبروجردي ، أعقبها أحداث دامية انتهت بمقتل واعتقال المئات .

* احتلال العراق وسقوط نظام البعث الذي امتد حكمه لخمسة وثلاثين عاما .

* استشهاد السيد محمد باقر الحكيم بتفجير انتحاري قرب مرقد جده أمير المؤمنين ع .

* تفجير قبتي الإمامين العسكرين ع في سامراء .

* الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة التي راح ضحيتها أكثر نصف مليون بريء .

* الانفتاح المطلق على العالم بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي .

* سقوط أربع محافظات بيد داعش .

* فتوى الواجب الكفائي وزحف آلاف المتطوعين تلبية لفتوى سماحة المرجع .

* هجرة أكثر من مليون عراقي خارج العراق .

* نزوح أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخل العراق .

* نهب وضياع أكثر من خمسمائة مليار دولار من أموال العراق .

* اكبر تناحر وتصارع حدث بين الأحزاب على مراكز السلطة .

* العراق بالمراتب الأولى في الفساد عالميا ...

* طلبة يحصدون معدلات الإعدادية تتجاوز 95 ثم يقدمون على كلية التمريض بحثا عن فرصة عمل مضمونة فيكون ممرضا ..

* مظاهرات خرج فيها الكبير والصغير على فساد السلطة عام ٢٠١٩ ..

لماذا أهملتموهموانشغلتم بمغانم زائلة أيها السياسيون ...