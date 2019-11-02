المقالات

الهجمة المرتدة..!


حليمة الحمادي

 

 ان الاعلام سلاح خطير يتلاعب بعقول الناس فبأمكانه ان يجعل من القضية الصغيرة كبيرة ومن القضية الكبيرة صغيرة ويؤجج ويثبط ويرفع ويهبط نعم هو سلاح خطير فالاعلام هو الذي جعل من داعش ظاهرة كونية بينما هو نمر من ورق ذاب ببصاق الحشد المقدس وذوى وتمزق  مع اول صرخة حق صدحت من حناجر رجالاته الابطال فعرف الناس ان داعش قصة خيالية تحكى لتخويف الاطفال ليلا لكي يناموا بينما الكبار لايبالون بها لانهم يعلمون انها من نسيج الخيال ولذا فأن الحشد الذي سطر اروع ملاحم الابطال اعاد الى ذهنية الصليبيين واحبار يهود خيبر وبنو قريضة امجاد جيش محمد بن عبد الله صل الله عليه واله فعرفوا ان هذه امة لاتموت مادام فيها الحسين ومادامت متمسكة بعقيدتها.

ومانلاحظه اليوم من هجمة على الحشد ورجال الدين والمراجع حفظهم الله و زعماء وقادة فصائل الحشد الشعبي والتيارات الشيعية انما هو استهداف للقضية المهدوية ومحاولة تشويه للشعائر الحسينية ودليل ذلك المنطق الذي تتحدث به قادة التنسيقيات التي تقود هذه المظاهرات التي ظاهرها حق وباطنها باطل وكأن حرب صفين بعثت من جديد فشعارات المطالبة بالحقوق التي لايختلف عليها اثنين بمن فيهم انا هذه الشعارات تشبه المصاحف التي رفعها جيش الشام في صفين لشق صف جيش امير المؤمنين عليه السلام واليوم حشدنا المقدس يمثل راية امير المؤمنين عليه السلام والذين ينادون بحله وطرد قادته هؤلاء اشبه مايكونون بجيش معاوية الباطل لكن لا حاجة لنا بدعم الاعلاميين واستنهاض هممهم مادمنا على حق ومع الحق فلانبالي اوقعنا على الموت ام وقع الموت علينا... لان الله جل وعلا وعد في كتابه الكريم ثلة من الاولين وثلة من الاخرين وقال جل من قائل ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم فمعركتنا ليست اعلامية معركتنا وجودية ازلية ابدية هي معركة الحق ضد الباطل معركة الخير ضد الشر معركة المؤمنين ضد المنافقين والفاسقين والكافرين والباطلين والمشككين.

والله يغربل المؤمنين غربلة لكي يعدهم ويهيأهم ليكونو انصارا للحجة عجل الله فرجه الشريف جعلنا الله واياكم من انصاره وجنوده

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحركات المهدوية دراسةٌ للآليات التبشيرية والتوظيفية
مات العراق والعزاء عليه واجب
ظاهرة( الأحمدون الثلاثة) .. كيف اساء العمل الحزبي للنظام السياسي؟
الكنز المدفون بين مطرقة النسيان ومحاولات الكتمان
احذروا الفقير اذا غضب
النجف الاشرف..صاحبة القرار النهائي لمستقبل العراق
التهمة الجاهزة  
خسرتم القلوب فخسرتم المعركة
المشروع اخطر ياجماعة مما نحن نتصور
لمحة لما بعد خطاب المرجعية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك