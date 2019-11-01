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﻿رسالة إلى السيد مقتدى الصدر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ربما أكون قد أعلنت وفاتي بعد هذا المنشور لكن من اجل أبراء الذمة أرسل لك بعض الاستفهامات والإسئلة راجيا الإجابة عنها بشخصك لا بالطالح مع انه الكل يعرف من هو الطالح 

مرت علينا خمس حكومات بعد السقوط ما عدا حكومة اياد علاوي لم تكن لك سطوة فيها ..

الجعفري 

المالكي ولايتين 

العبادي 

عبد المهدي 

حكومة الجعفري كانت تحت تصرفك وكان لك فيها وزراء لم تدم طويلا انقلبت عليها 

حكومة المالكي الأولى أيضا كان لك وزراء وبعد سنتين انقلبت عليها 

حكومة المالكي الثانية استلمت الماليه ووافقت عليها وبعد سنتين انقلبت عليها 

حكومة العبادي وقضية الخضراء وخروجك منها لم يكن مجانا وأيضا انقلبت عليها .

أنت من جاء بحكومة عبد المهدي ومن يقول خلاف ذلك لا يحترم عقله أيضا قبل سنة انقلبت عليها .

سؤالي : لماذا تضع قدم في الدولة وقدم في المعارضة 

اليوم توهم الناس انك معارض للحكومة وتسعى للإصلاح في حين نصف الحكومة لك ناهيك عن البرلمان ..!

طيب إذا كنت صادق في الإصلاح لماذا لا تحاسب عبد الحسين الكاظمي وتمكين وعباس الكوفي الحاليين والسابقين منهم ابو جميل وحسن البياتي وقاسم الميالي !؟ 

هل تعرف هذه الاسماء ؟

أنا أقول لك من هم 

هؤلاء قادة الفساد لديك وهم المتحكمون بالوزراء والدرجات الخاصة 

فلا تطالب الناس بالخروج على الحكومة ونصفها لك وتذهب دماء الشباب وأنت جالس في ايران تستمتع بالحرية المفروضة عليك !!

في رأيي أنت لا تريد استقرار البلد ولا استقرار أي حكومة تطمح ان تكون القائد الأوحد والزعيم الوطني ..

لا يوجد داخلك أي حب للعراق تعلن شلع قلع وتوفد سمسارك نصار الربيعي إلى عادل عبد المهدي ..

وتعلن كلا كلا بريطانيا وتوفد ابن عمك جعفر اليها .. ونحن ننتظر من ستوفد إلى إسرائيل 

كفى نفاق سياسي والضحك على عقول البسطاء من هذا الشعب .

٥٤ مقعد في البرلمان ونصف الحكومة وتطالب بالإصلاح ابدء بنفسك واخرج مرتزقتك الاقتصادية .

نعم اعترف انك ذكي لكن استخدمه لمصلحة الشعب والوطن وليس لمصلحتك الخاصة وال الصدر .

أنت لم تكن اسوة حسنة بوالدك بل كنت بكل جدارة كنعان الثاني حقا انه ليس من ولدك انه عمل غير صالح . 

 

الحاج حسن المحمداوي 

مدينة الثورة

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