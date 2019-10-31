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مظاهرات ساحة التحرير مظاهرات ممولة خارجيا وداخليا


التقيت بعدة شخصيات ومن مختلف الإعمار فرأيت اراء مختلفة وكما مبين ادناه 

اولا ... هل تعرفون ان اصحاب التكاتك يصرف لهم يوميا 25 الف دينار من الجهة التي تمول لم اعرفها ولم يخبرني احد بها

علما يوجد إعداد هائلة من هذه العجلة

ثانيا ... هنالك شباب يمجدون بصدام وأيامه علما انهم لم يعاصروه ولم يعرفوا ظلمه لشعبه 

ثالثا... رأيت شباب صغار تحمل مقصات كبيرة فقلت لهم ماذا تصنعون بهذه المقصات قالوا ننتظر المصارف ومولات المسؤولين في الدولة

ثالثا ... رأيت شباب يريدون ابسط الحقوق ومن حقوقهم على حكومتهم ان يعيشوا في بلدهم بكافة الحقوق والخدمات

رابعا.... رأيت شباب مائع لا يمت الى الرجولة بصلة يهتفون ضد المرجعية ويجب قتل المراجع 

خامسا... ماريته اليوم رقص ومجون ولبس لا يليق بمتظاهرين وعبارة عن عري 

سادسا .... هنالك مؤامرة كبيرة على بلدنا العراق اتمنى ان يعيها هذا الشباب المغرر به 

سابعا ... هنا تذكرت حديث الامام الصادق عليه السلام ان جهلة شيعتنا اشد علينا من يزيد وأعوانه

ثامنآ... وجدت شباب لا يعرفون ماذا يريدون ويقولون حظرنا مع الناس ليس الا 

تاسعا.. مشروبات كحولية ومن مختلف الأنواع والصنوف في حديقة الأمة توزع مجانا 

عاشرا ... مختلف المأكولات توزع وشي لا يوصف كل شي 

احدى عشر... وصلت لنتيجة الناس التي تمجد صدام والبعث صدامية والناس التي تدعوا لقتل العلماء صرخية والناس التي تدعوا لحرق مؤساسات الدولة يمانية ومولوية والتيارات الأخرى وصراعات الأحزاب الموجودة في السلطة 

اثنا عشر... سالت شباب وخريجين لماذا تهاجمون ايران دون غيرهم لماذا لا تذكرون امريكا إسرائيل السعودية الإمارات  فزلت لسانه  قالت التوجيهات تقول ايران فقط 

هل يعقل كل هذا بدون تخطيط وتمويل خارجي وداخلي 

اللهم احفظ العراق والعراقين

اللهم احفظ شيعة امير المومنين من الفتنة اللهم انصر العراق على كل من يكيد به 

اخوكم الحاج صادق القريشي

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