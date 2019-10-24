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الرمزية والعنف قادم بالمظاهرات..!


مصطفى الياسري

 

أحمد البشير الإعلامي الإعلامي الذي يقطن خارج البلاد يضع صورة الممثل جوكر ومن هذه الصورة نعرف القادم وما هو هدف المظاهرات القادمة والمعروف أن جوكر مثلت في فلم باتمان شخصية مظطربة تحمل الشر تارة والقتل والعمليات الإرهابية ضد الأبرياء كما أنه بارع في التخطيط في صيد الآخرين

وبما صورة جوكر (إشارة) على( حدوث الفوضى) وزرع الفتن بطريقة فنية عبقرية فيا ترى اخي الكريم المتظاهر (السلمي) لا تضيع حقوقنا المسلوبة بين الفوضى والانهيار الشعبي وزرع الفتنة والاقتتال الشعبي

وضع صورة جوكر ونشرها أحمد البشير ونشر تغريدة يقصد بها مقتدى الصدر على حسابه الخاص تويتر مضمونها (لا تركب الموجه) فهو يقصد لا تتدخل بالمظاهرات ولا تكن رأس لها وهنا نجد مغالطات بين الانهيار الشعبي والاقتتال والتلاحم بين المتظاهرين والقوات الأمنية

هل فهمت اخي المتظاهر أن المطالبة بالحقوق المسلوبة واجب وحق شرعي وكلنا مظلومين واغتصبت حقوقنا اما السير خلف هؤلاء الذين لديهم أصبحت شعبية بالعراق بكسب الناس والمجتمع العراقي عبر برنامج يمس العراقيين من لا دراية وغير مباشر لتسقيط البلد في الفكاهة والضحك وهو خارج العراق

فلنعلم لمن لم يتعض من هذه الأساليب الفوضوية ونشر الاقتتال بين مكونات الشعب العراقي عبر طريق المظاهرات لأنهم وجدوا المظاهرات جسرا آمنا لتحقيق غاياتهم وتنفيذ مخططاتهم في تدمير حتى البنى التحتية للعراق والاستنزاف بالأرواح العراقيين الفقراء المحرومين المسلوبة حقوقهم من الظالمين

فعلى الأخوة الأفاضل فأحمد البشير وأمثاله لا يريدون للعراق خيرا ولا رحمة فيه وجائت فرصتهم لإعادة العراق للعصر الحجري؟ في استعمال الشباب المحرومين من حقوقهم عن طريق الوطنية والوحدة العراقية فعلى ضوء ذلك فإن المظاهرات ستأخذ منحنى آخر واتجاه آخر وتضيع أهدافها بين مسارات المطالبة بالحقوق المسلوبة لنا والفوضى والاقتتال فهنا وضحت مضامين أهداف أيادي التي تقطن خارج العراق وبث سمومها على الشعب العراقي

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