المقالات

نقطة نظام يا حكومة ويا برلمان..نقطة نظام يا كيانات ويا تحالفات.


أحمد الخزعلي

 

خسرت الدولة العراقية والحركة الاسلامية تحديدا البعض من النخب والشخصيات الاسلامية الصالحة والمصلحة منذ  (٢٠٠٣)والى يومنا هذا، ولأن  قادة الكتل السياسية الاسلامية أغلبهم ضمنوا عدم انتفاضة المؤمنين ضدهم!

لمعرفة القادة  مسبقا بضمان  (الولاء الاسلامي)  عند هؤلاء وحرصهم على الحفاظ

على الأهم  وترك المهم، ما فتح الباب على مصراعيه  للخروج بصمت   من هذا الكيان او ذاك! لاجل المصلحة العليا!؟. وفسح المجال لزعيم الكيان البقاء لسنوات اخرى فاشلة  وعسى ان يصلح أو يصلح.

لو حسبنا منذ عام (٢٠٠٣) ولحد اليوم  كم عدد الشيعة الذين تبوأوا مراكزا من مدير وصعودا، وكم برلمانيا وبطبيعة الحال هم من الخط الاول والخط الثاني ،، كم من هؤلاء  انحرف عن الخط والمسار !؟ وكم من هؤلاء عمل والتزم بتوصيات وتوجيهات الامام الكاظم عليه السلام مع الوزير الاسلامي علي بن يقطين!؟.

وكم من هؤلاء عمل والتزم بتوجيهات وتوصيات مقام الولاية والمرجعية!؟. اكيد القليل القليل منهم ممن سيحشر ويده بيضاء سجله نور على نور ويكون ذكره بين الناس رحمة.

في حين ستجد الاغلبية من هؤلاء حسابها عند ربها  شديد.؟وفي كل يوم وساعة  تجد الويل والثبور واللعن ضدهم  من قبل المجتمع!

لو ان كل مجموعة 👉من اصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء والوزراء والقادة السياسيين الشيعة الكيان👉 او التحالف👉 احتضن الف انسان مسلم شيعي، تواصل معهم👉 وصادقهم👉 ورباهم 👉 وعلمهم 👉 وفتح لهم  مشروع صغير👉 يدر عليه بالخير الكثير ويكون كفيل  لديمومة حياتهم المعيشية

لو لو لو كان هكذا 👆   👇لوجدت ابواب السماء  فتحتولشعرنا ان صاحب الزمان(عج)

أقبل الينا ...  .والجمهور  يضحي بنفسه لاجلك. ولكن هيهات هيهات انها قوانين فيزياء الحياة

لا تنتمي لأي جهة  ولا ضمانة لأحد لو يخالف شرطها وشروطها !؟.

وعندئذ ستفهم متأخرا ان الشيطان الأكبر وأتباعه والباحثين عن اسقاط الدولة لم يصلوا الى ما وصلوا اليه إلا بسبب تلك التراكمات التي حصلت ولم تعالج منذ (٢٠٠٣) ولنهاية  أواخر (٢٠١٩)!.

لا تتعجب ولا تستغرب ايها القائد السياسي ان الملايين من الاغلبية الصامتة غير مكترثين لك  ولازالوا يتابعونك بصمت!.

ولا تتفاجأ بطريقة وأسلوب  المتظاهرين الذين بعضهم يتمنى ان لا يراك !!

لان هؤلاء زهدتم بهم !! في حين وقفوا معكم في الشدة وأعطوا كل ما يملكون وعند أقتسام المغانم أغلقتم الابواب! وجعلتم بينكم وبينهم جدر وحجب وأعرضتم عن تلبية طلباتهم عندئذ تلاقفتهم الايادي الضالة والمضلة يسيرونهم من بعيد ومن حيث لايشعرون!!؟. والأعجب والأغرب ان بعض قادة الكتل السياسية يرمي الاخطاء على غيره ولا يرميها على ضعف قيادته وفشله!؟.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحسين يسحق خصومه
نقطة نظام يا حكومة ويا برلمان..نقطة نظام يا كيانات ويا تحالفات.
قصة قصيرة، البحث عن مركز الشرطة..!
ايها البعثي..!
قمع الحريات تقليد عربي..!
الشيعة ضد الشيعة!
التخطيط والتمويل اساس التحشيد  
لا تضيّعوا عادل عبد المهدي!
ماذا تريد المرجعيّة و ماذا يريد "جوكر" السّفارة ؟
المرجعية والحشد في قلب المواجهة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك