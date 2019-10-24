قصة قصيرة، البحث عن مركز الشرطة..!

عبد الناصر جبار

جاء اللصوص لرجل آمن في بيته وسرقوا كل ما يملك وبعد رحيلهم ذهب مسرعًا إلى مركز الشرطة كي يشتكي على اولئك اللصوص فوجد المركز مغلقا ومحروقا وخاليا من اي فرد من أفراد الشرطة.. سأل المارة أين الشرطة؟

قالوا له لقد طردهم المتظاهرون وحرقوا المركز! ظل يلتفت يمينا ويسارا.. فقد أعصابه.. صاح بأعلى صوته مَنْ يلاحق اللصوص من يساعدني على إسترجاع أموالي؟ هدأه رجل مسن وقال له عليك أن تؤمن بأن الناس هنا لاتريد الشرطة أن تحميهم وفق القانون بل تريد غياب القانون كي يبقى اللص طليقا ويتمادى في لصوصيته انهم يريدون العودة إلى قوانين " الغاب" القوى يأكل الضعيف، أرجوك عد إلى بيتك وسلم أمرك إلى الله، إقتنع بكلام المسن وعاد والدموع تملأ عينيه ويردد بينه وبين نفسه أي مجتمع نعيش؟