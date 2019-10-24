المقالات

لا تضيّعوا عادل عبد المهدي!


رأفت الياسر

 

إخوتي المتظاهرون لو نظرْنا لمسألةِ الأزمةِ من زاوية مختلفة؛ سنرى حينها أنّ هذا الرئيس هو الأنسب لكم لا للحكومة

تحديدًا؛ وكما يعرفُني المقربون أنّي أوّل المتشائمين مِن تسنّمه منصب رئاسة الحكومة و منذُ اللّحظة الأولى؛ و لدي ملاحظات على عمله لا مجال لذكرها هنا.

هذا الرّئيس يعملُ بسياسة إرضاء الجميع، فهو يجمع المتناقضين على طاولة واحدة عبر التّنازل للخصوم نتيجة الضغط.

فكان الأكراد يصارِعون على نسبة 17% فأعطاهم 20% من الموازنة؛ و مِن ثمّ عمليّة إرضاء للآخرين كالحشد، و الأحزاب، و أميركا، و إيران، و إلخ؛ و كلٌّ بحسبِ تأثيرِه.

هنا بيتُ القصيد :

تخيّلوا أنّكم تظاهرتُم ضد حكومة المالكي؛ و المالكي يُعرف عنه بالحزم، ورجل لا يتراجع أمام هذه الاحتجاجات؛ فاحتجاجات الأنبار الّتي كانت أخطر من احتجاجتكم فرقها بالقوّة بل سخر منها ولم يرجفْ له جفن؛ وهذا بالتّاكيد لا يناسبكم.

تخيّلوا أنّكم تتظاهرون أمام العبادي

أمام شخصٍ كاذب، حذق، ومخادع؛ فهو ومن أجل خداعكم يتّخذ قرارات غير دستوريّة مخالفة للقانون كإقالة نوّاب رئيس الجمهورية و هو  لا يملكُ صلاحيات الإلغاء، وهو يعرف ذلك. ولأنّه عموما رئيس ماكر يعرف كيف يتحايل على شعبه، وكيف يجنّد مرتزقة العصابات الإلكترونيّة فيصعب عليكم الحصول على شيء منه.

 

عادل عبد المهدي الشّخص الوحيد الّذي يستطيع الاستجابة لمطالبكم  خوفا أو صدقا لا يهم؛ ولهذا سارعَ لإرجاع أكثر من 108 الف من المفصولين، و من ثمّ قرار توظيف خريجي الدّراسات العليا؛ و إذا استمرّ الضّغط سيتنازل، ولا تتفاجؤوا بقرار تأميم النّفط في صباح ما.

أتمنى أنْ نستمرَّ بالضّغط  على الحكومة بشكل موجّه و حضاري، مع وجود قائمة أهداف عامّة مشتركة واضحة لأنّ الضّغط سيحرج الحكومة للإسراع بعملها.

و أتمنى ألّا يقتصرُ هذا الضّغط على الحكومة فقط فالمرجعيّة لم تحصر المشكلة بالحكومة، و إنّما بالبرلمان، وكتله الكبيرة، وأيضا الرّئاسات الثّلاثة.

ولهذا يخدعُكم من يريد منكم مواجهة الحكومة وحدها وترك الأحزاب والكتل والبرلمان.

فليكن إضافة لتوفير الخدمات وفرص العمل فتحَ المصانعِ مثلا، وتغيير قانون الانتخابات وما شابه ذلك.

هي المطالب الأساسيّة بعيدا عن الدّخول بتفاصيل ترونها مناسبة ولكنّها ستضيع الأهداف الرئيسيّة، وستزيد بضياع الوضع ضياعا آخرَ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحسين يسحق خصومه
نقطة نظام يا حكومة ويا برلمان..نقطة نظام يا كيانات ويا تحالفات.
قصة قصيرة، البحث عن مركز الشرطة..!
ايها البعثي..!
قمع الحريات تقليد عربي..!
الشيعة ضد الشيعة!
التخطيط والتمويل اساس التحشيد  
لا تضيّعوا عادل عبد المهدي!
ماذا تريد المرجعيّة و ماذا يريد "جوكر" السّفارة ؟
المرجعية والحشد في قلب المواجهة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك