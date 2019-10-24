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ماذا تريد المرجعيّة و ماذا يريد "جوكر" السّفارة ؟


رأفت الياسر

 

* منذ السّاعات الأولى حاولتْ صفحاتُ السّفارة وجنودها توجيه الرّأي العام الشّعبي باتجاه الفوضى.

فوضى في الأهداف و فوضى في الحراك وفي التّحول.

فجماعةٌ تُريدُ إصلاحَ النّظامِ، و أخرى تريدُ إسقاطه!

جماعةٌ تُحمّلُ مَن ليس له ناقةٌ ولا جملٌ في الأمرِ كلَّ المصائب؛ كالمرجعيّة الدّينيّة على سبيل المثال.

بينما خرجتِ المرجعيةُ الدّينيّة بخطبتِها الموضوعيّة الأسبوعية و وضعت النّقاط على الحروف.

فهي لم تنكرْ المظلوميّة الّتي يعيشُها المواطن الفقير؛ و لم تنكرْ الفسادَ الإداري المستشري في كلّ مفاصل الدولة؛ و هذه النّقطة المشتركة بينها و بين ما تدّعيه هذه الصّفحات الصّفراء؛ و يدّعيه الفوضويّون؛ ولكن ماذا فعلت المرجعية ؟

المرجعية أعطتّ حلّا واقعيّا و منطقيّا

وهو تشكيل لجنةٍ من المختصّين المهنيين والمتّسمين بالنّزاهة، وهذه اللّجنة يُخوَّل لها الولوجُ في كافّةِ مؤسّسات و وزارات الدّولة، والتّحقيق في مكامن الفساد،

و من ثمّ تُحدد سقفا زمنيا للإصلاح ويبدأ من البرلمان  وينتهي بالحكومة؛ و إذا لم تلتزمْ الجهاتُ المسؤولة بهذا الخطّة فإنّ المرجعية ستتدخّل شخصيا، وهذا ما عبّرت عنه بالتّدخل المرجعي!

المرجعيّة تريدُ إصلاحَ النّظام؛ و أميركا تريد إسقاطَه. فمِن هنا يتّضح هل أنت وطنيّ تريدُ الخيرَ لبلدك والإصلاحَ؟

أم أنّك ذيلٌ لأميركا، و عبدا لإعلامِها الخبيث؟

لكنّ إصلاح النّظام هذه المرّة لا يكون عبرَ حزمةِ وعودٍ ترقيعيّة و إنّما إصلاحا جديّا وحازمًا يخرج من هذه اللّجنة.

و لذا على المواطنين جميعًا دعمُ مطالبِ المرجعيّة، و الحلّ الذّكي الّذي وضعتْهُ.

فهذا الحلّ يحرجُ أميركا ويحرج عملاءَها ويحرج الفاسدين في الحكومة.

أمّا التّشتّتُ في المطالب والأهداف فحتّى لو أُنتِجَ عنه استقالةُ الحكومةِ، و تحطيمُ النّظام بالكامل فهذا يعني استمرار هذا التّشتت بمرحلة ما بعد إسقاطِ النّظام.

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ماذا تريد المرجعيّة و ماذا يريد "جوكر" السّفارة ؟
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