كيف ننادي بالاصلاح؟!

هيثم الموسوي

نعم لقد قيل الكثير عن هؤلاء الفاسدين، ولكن ماذا عنا نحن أبناء الشعب؟ لِم لا نتحدث عن الفساد المستشري بيننا؟ لِم لا نحاول أن ننتقد انفسنا بعد أن تعبنا من إنتقاد الحكومة؟

لِم لا نقف لحظة ضمير ونفكر ونراجع سلوكنا الذي يتناقض كلياً مع ما نتشدق به عن الدين والاخلاق وتضحيات الرموز الدينية ؟

ليس الحديث عن عصابات الخطف والسلب والنهب والسرقة، ولا عن شبكات بيع المخدرات، لأن هؤلاء مفروغ من أمرهم ، لكن الحديث عن عامة الشعب، فمن هو غير الفاسد فينا؟

🔹المعلم والمدرس الذي يبتز التلاميذ والطلاب في التدريس الخصوصي ولا يقوم بواجبه في المدرسة وهو يستلم أجرا على عمله ؟

🔹أم الموظف المرتشي الذي لا ينجز لك معاملتك رغم تقديم المستمسكات المطلوبة، ألا اذا دفعت له رشوة؟

🔹أم أصحاب المحلات والاسواق الذين يبيعون لنا مواد تالفة ومنتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك البشري، ويفرضون أسعارا وفقا لأمزجتهم ورغباتهم في الجشع؟

🔹أم التاجر الذي يستورد أردء انواع السلع ويذهب الى الصين ويطلب من صاحب المصنع ان يكتب على البضاعة صنع في المانيا، أو يتفق مع تجار أتراك فاسدين مثله ويقومون باستيراد دجاج منتهي الصلاحية من البرازيل على أساس انه علف، ويقومون بتبديل اكياس الاغلفة الى أكياس تركية مكتوب عليها إنتاج تركي مع تاريخ جديد للصلاحية؟

🔹أم الطبيب الذي يتفق مع اصحاب الصيدليات والمختبرات على ابتزاز وذبح المريض واهله وفرض الاسعار الخيالية عليه لانه ما في اليد حيله، ومجبر على شراء العلاج؟

🔹ام البقال الذي يغشك في السلع المعبأة في الاكياس ونصفها تالف؟

🔹أم اصحاب المطاعم والوجبات السريعة الذين يستخدمون لحوم مستوردة غير صالحة ويدًعون بأنه لحم عراقي خالص؟

🔹أم المقاول الذي يبني لك دارك الذي جمعت تكاليفه بعرق الجبين والقروض، كي يقدم لك المقاول بناءً غير الذي تم الاتفاق عليه لانه يريد ان يسرق من المبلغ اكثر ما يستطيع ويقتصد في مواد ونوع البناء؟

🔹أم النجار أو الحداد أو عامل المواد الصحية أو الكهربائية؟ فقلما نجد من ينجز عملاً منهم وينتهي بسلام دون ان تنشب معارك وخلافات مع صاحب العمل، لأن اكثرهم فاسدون ولا ينجزون العمل بأمانة وإخلاص بل فيه الكثير من العيوب؟

🔹أم جشع بعض أصحاب المولدات الكهربائية الذين عاثوا في الارض فساداً وإبتزازاً لأصحاب الدور وفرضوا أسعاراً خيالية على الامبير الواحد دونما وازع او ضمير، حتى وصل الامر بهم لتهديد دوائر الكهرباء كي تقوم بقطع التيار لأربعة ساعات يومياً حتى يستمروا في حلب الناس؟

🔹أليس إحتلال الأرصفة وضمها الى البيت الخاص للمالك أو لمحله أشد انواع الفساد والسرقة؟

🔹وما تعانيه شوارع وازقة العاصمة بغداد من الازبال والاوساخ هو فساد مشترك بين المواطن الذي لا يحافظ على نظافة مدينته وبين عامل البلدية الذي لا يقوم بواجبه على ما يرام ؟

🔹أم إن التلاعب في أوزان وأسعار رغيف الخبز والصمون هو بعيد عن السرقة؟

🔹ماذا تسمي قيام العاملين في المستشفيات الحكومية بسرقة الادوية والحقن وبيعها في السوق باسعار خيالية، وترك المرضى يعانون دون إكتراث بحياتهم؟

🔹أليس إبتزاز الناس بحجج واهية تحت مسمى الفصل العشائري نوعاً خطيراً من أنواع الفساد؟

🔹أليس ما يقوم به بعض من رجال الدين فساداً عندما يبثون الخرافات والسموم والافكار الطائفية المتطرفة في عقول الشباب؟

🔹أليس قيام البعض بإطلاق العيارات النارية في الافراح والاحزان والتسبب في مقتل العديد من الناس الأبرياء فساداً وإجراماً؟

🔹بل حتى المتسول عندنا فاسد، فهو يتفنن في الكذب والخداع على البسطاء من الناس وربما يسرق اطفالاً ويعوقهم كي يستخدمهم في التسول .

🔹اليس الذين يطلبون اللجوء يكذبون على سلطات الدول التي يطلبون اللجوء اليها، ويؤلفون القصص والاباطيل ويقدمون وثائق مزورة للحصول على المزيد من المنافع الاجتماعية والمالية من تلك الدول؟

والانكى في ذلك يذهب قسم منهم للحج والعمرة بتلك الأموال!

وعليه يجب علينا ان نواجه أنفسنا وننتقد سلوكنا في تجنب الفساد ولا نمارسه، وصدق من قال:(من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر)، ومن قال: (كيفما تكونوا يولّى عليكم)