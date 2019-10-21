المقالات

عندما سكت الحق..!

23 2019-10-21

خالد الطائي

 

 سوف ادخل بالموضوع مباشرة دون رتوش ومقدمات؛ الجميع يعلم ومنذ تولي السيد عبد المهدي رئاسة مجلس الوزراء، بأنه مخطط لضرب العمليه السياسية والمرجعية المقدسة، حيث اختيار شخص ليس لديه كتله برلماني’ وخارج الضوابط الدستورية، محتوم عليه  بالفشل!

 اذن لماذا قبل الفتح؛ ولماذا ساير سائرون؟!

 معلوم لدى الجميع قرارهم إسقاط الحكومة بعد مرور سنة؛ اذن السؤال هل السيد عبد المهدي متفق معهم، وهو يعلم كيف تدار العمليه السياسية، وكان جزء منها وكان مبادر سابقا إلى تقديم استقالته؟! ومن خطط يعلم بأنه سوف يلجأ إليها؟!

 وفي تحليلنا عبر القنوات تحدثنا عن النتيجة، ان لم يبادر بكشف من يكون عائق لتنفيذ البرنامج الحكومي، وكشف الكتل التي تضغط لتمرير مكسبها وتحمله السلبيات، والآن أصبحنا أمام واقع وهو 1

/كشف الجنات واحالتهم للقضاء

2/كشف حيتان الفساد واحلت ملفاتهم للقضاء 3

/كشف الكتل السياسية التي افشلت البرنامج...

ان لم يبادر السيد رئيس الوزراء، سوف يكون قرار مجلس النواب سحب الثقة عنه،كون رائيس مجلس النواب السيد الحلبوسي ورئيس الجمهورية ومنذ بداية هذه الدورة خرق الاثنان مجلس الوزراء، وأصبحا يديرون الحكومة، وكانت واضحة للجميع زيارات رئيس الجمهورية ومجلس النواب المكوكية ورئيس المجلس ينظر دون تنبيه ..

والإعلام وإعلام الدولة لم يكن له أي دور لدعم الحكومة..

 اليوم مفترق طرق ان لم تكن هناك مبادرة من السيد عبد المهدي سوف تكون النتيجة سلبية ولن تكون هناك تظاهرات حيث سوف تحسم قبل نهاية الأسبوع والله اعلم.

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف يتشكل الرأي لدى غالبية الجمهور حول الأحداث سواء أكانت سياسية أو دينية أو غيرها؟؟
جهود تستحق الثناء..!
معكم معكم لا مع عدوكم..!
⭕ هل يأس العراقيون من الشخصنة (البدوية) في الادارة وتابوا منها؟؟؟؟
زيارة الأربعين زيارة المعشوق لعشاق
عندما تتشابه الأحداث بين بغداد وبيروت كيف تأتي الحلول؟!
اجراس الخطر
عندما سكت الحق..!
العقل الجمعي وسياسة استجداء العاطفة
اسرائيل والطريق الى (الزوال)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك