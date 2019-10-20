الى المتظاهرين ٢٥-١٠-٢٠١٩

خلدون الساعدي

⛔️الحذر الحذر

ان كنتم تريدون التغير فغيرو من صناديق الاقتراع طالبو بانتخابات مبكرة وشكلو كتلة سياسية واعلنو برنامجكم الانتخابي واعلنو عن نيتكم ولتصبح لكم شعبية كي تربحو أصوات الاغلبية لتكونوا اصحاب قرار من داخل قبة البرلمان استغلو المنظومة الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وعدم وضع ثغرة تسمح لدخول المندسين والعملاء والمغرضين والمغرر بهم

ملاحظات

الاقمار الصناعية تصور وبدقة عالية التحركات العسكرية بعد حرائق سوريا ولبنان المفتعلة لكشف الحجاب الجغرافي عن حركة حزب الله والجيش العربي السوري وحربه ضد داعش في سوريا والعراق

ومظاهرات لبنان ومظاهرات العراق ومحاولة الاطاحة بالأنظمة الحاكمة وعمل اضطرابات لالهاء القوات النظامية والعقائدية باقتتال داخلي ما هو الا ردات فعل للعمليات المتكررة التي يقوم بها حزب الله ضد اسرائيل واعلان انهزامها امام نصر الله الذي كان يقاتل من داخل الاراضي اللبنانية وبعد بالعمق اللبناني واليوم في داخل الآراضي الاسرائيلية

ولاسيما بعد فشل محاولة اغتيال سليماني وعدم استلام الرسالة النصية بل اعادها ولم يتسلمها ولم يقرأها لم يبقى امام اسرائيل الا احراق الشراع العربي المقاوم لإسرائيل

وهذا ان دل على شيء فيدل على قوة محور المقاومة وتنامي القدرات العسكرية والفكرية لديها والله الموفق والمستعان