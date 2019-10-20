المقالات

الى المتظاهرين ٢٥-١٠-٢٠١٩


خلدون الساعدي

 

⛔️الحذر الحذر

ان كنتم تريدون التغير فغيرو من صناديق الاقتراع طالبو بانتخابات مبكرة وشكلو كتلة سياسية واعلنو برنامجكم الانتخابي واعلنو عن نيتكم ولتصبح لكم شعبية كي تربحو أصوات الاغلبية لتكونوا اصحاب قرار من داخل قبة البرلمان استغلو المنظومة الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وعدم وضع ثغرة تسمح لدخول المندسين والعملاء والمغرضين والمغرر بهم

ملاحظات

الاقمار الصناعية تصور وبدقة عالية التحركات العسكرية بعد حرائق سوريا ولبنان المفتعلة لكشف الحجاب الجغرافي عن حركة حزب الله والجيش العربي السوري وحربه ضد داعش في سوريا والعراق

ومظاهرات لبنان ومظاهرات العراق ومحاولة الاطاحة بالأنظمة الحاكمة وعمل اضطرابات لالهاء القوات النظامية والعقائدية باقتتال داخلي ما هو الا ردات فعل للعمليات المتكررة التي يقوم بها حزب الله ضد اسرائيل واعلان انهزامها امام نصر الله الذي كان يقاتل من داخل الاراضي اللبنانية وبعد بالعمق اللبناني واليوم في داخل الآراضي الاسرائيلية

ولاسيما بعد فشل محاولة اغتيال سليماني وعدم استلام الرسالة النصية بل اعادها ولم يتسلمها ولم يقرأها لم يبقى امام اسرائيل الا احراق الشراع العربي المقاوم لإسرائيل

وهذا ان دل على شيء فيدل على قوة محور المقاومة وتنامي القدرات العسكرية والفكرية لديها والله الموفق والمستعان

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسرائيل والطريق الى (الزوال)
في نهاية الأربعين, شكرا خدام الحسين
خصوصية الحديث عن المراقد المزيفة
تعلموا من ثورة الحسين عليه السلام
الشَّعائِر.. رُؤيَةٌ فِي الجَدَليَّةِ (٥)
الشَّعائِر.. رُؤيَةٌ فِي الجَدَليَّةِ (٤)
الى المتظاهرين ٢٥-١٠-٢٠١٩
بالحسين .... يشرق وجه العراق
عن دستورية وقانونية إلغاء مكاتب المفتشين العموميين
لانعاش ذاكرة الوعي السياسي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك