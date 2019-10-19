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واتساب يشعل لبنان


هادي جلو مرعي
لم تكد قوى الدفاع المدني اللبنانية تنجح في إخماد حرائق الغابات في هذا البلد الفقير حتى إندلعت حرائق غابات الواتساب بعد إعلان وزير الإتصالات رفع ضريبة الإتصال عبر تطبيق واتساب.
في الحقيقة فإن لبنان لم يشتعل بسبب ضريبة الواتساب بل أن هناك أسباب موجعة تجاوزت الطائفية، والمناكفات السياسية، وحكم القوميات والمذاهب ومنها.
إرتفاع نسبة الفقر والبطالة والحرمان.
فرض ضرائب عالية على البنزين.
زيادة نسبة الفقر بمواجهة إرتفاع غنى الأغنياء أكثر.
إرتفاع اسعار المواد الغذائية.
زيادة الضرائب على السلع المختلفة المتصلة بحياة الناس.
عدم قدرة اللبنانيين على دفع الرسوم الدراسية في قطاع التعليم الخاص، وفي الجامعات.
إرتفاع معدلات الفساد بشكل مريب، مع الحديث عن تهريب المال اللبناني الى الخارج، وذهاب المساعدات الخارجية الى جيوب الفاسدين.
تردي القطاع الصحي.
إنهيار خدمات الماء والكهرباء.
إضافة الى عديد المشكلات التي يعرفها كل لبناني لايملك مبلغ إيجار السكن، ولاالعلاج والتطبيب ووووو.
يطالب اللبنانيون بمطالب غريبة، لكنها تفضح حقيقة الحال اللبناني، ومنها اللجوء الى الحكم العسكري، وإسقاط حكومة سعد الحريري، ورئاستي الجمهورية والبرلمان، ومحاكمة الفاسدين.
لبنان الآن يشتعل ولاأحد يستطيع توقع ماسيحدث في الساعات القادمة.
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