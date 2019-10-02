زيارة الصين التي أطلقت عش الدبابير

عبد الحسين هنين ـ مستشار رئيس الوزراء

قبل ان تنطلق الزيارة بدأت حملة تشويه واسعة ضدها دون مبرر واقعي سوى الخوف من انطلاق مشاريع كبرى في البنى التحتية وانتهاء حقبة اريد لها ان تستمر دون نجاح واضح يمسح كل الخرافات التي تريد ان تسوق زمن الحروب والخراب والجوع والقمع والعبودية على انه زمن جميل .

بدأنا قبل الزيارة بأعداد حزم المشاريع التي تبدأ خلال مدة قصيرة ان شاء الله مما يحول البلاد الى ورشة عمل كبيرة وواسعة ,

وتم توجيه الوزارات والمحافظات بتقديم ملفاتهم بدقة عالية لكي تأخذ كل محافظة نصيبها من المشاريع فضلا عن المشاريع العابرة للمحافظات كالطرق السريعة والسكك والموانيء والمطارات ,,, وغيرها ..

ألأن لدينا ورشة عمل مستمرة مع الصينيين وهناك ملتقى عراقي صيني سيعقد في بغداد بين 40 شركة صينية كبرى برعاية السفارة الصينية في بغداد الى جانب شركات عراقية لمتابعة المشاريع .

وقريبا يتجول الصينيون في شوارع وأزقة المدن العراقية المختلفة الى جانب العمالة العراقية من مهندسين وعمال واداريين وغيرهم حيث يتوقع ان تتوفر مئات الآلاف من فرص العمل .

يعيب علينا اصدقائنا ومحبينا وهم يشكلون صوت أغلبية ساحقة من ان اعلامنا ضعيف , وهنا أود ان اوضح ان كلامهم قد يحمل جوانب صحيحة

لكن الحملة التي تعرضت لها زيارة الصين تثبت ان ألأخبار تصل بشكل جيد مما اثار رعب كل أعداء البلاد من ارهابيين وانصارهم المتخفين تحت أسماء وهمية تدعوا الى حرق البلاد وهي تسكن في مدن عربية وأجنبية ..

ببساطة اننا لا نجيد الشتائم ,, بل لا نجيد الرد عليها .

ولا يوجد لدينا الوقت الكافي للرد على كم هائل من ألأكاذيب ..

العمل مستمر ولن توقفنا ألأكاذيب والدعايات وصناعة الزيف ..