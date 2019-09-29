خطوات المخطط الأمريكي لتقسيم العراق

د. جاسم الشحماني

اعدادات الخطة الامريكية بشكل ملخص. امريكا اليوم قد قررت المضي قدما في تقسيم العراق وهاه ي تحث الخطى بشكل علني غير عابئة برد العراقيين بعد ان رأت تشرذمهم ونفاق النخب التي تقودهم سواء النخب السياسية او الدينية او رؤساء العشائر. حيث تدرك انهم جميعا لا تهمهم سوى مصالحهم ومصالح احزابهم او مؤسساتهم الدينية بغض النظر لما سيؤول اليه وضع العراق..

وخطتها الواضحة الجلية للعيان تتمثل بما يلي

اولا. تحجيم الحشد الشعبي من خلال قصف مخازن اسلحته وعتاده وإجباره على وضعها في مخازن الجيش. حيث لن تتمكن من اخراج اي قطعة بدون اذن من اعلى المراجع العسكرية المرتبطة بواشنطن والمتمثلة بوزير الدفاع ممثل اياد علاوي عميل المخابرات الامريكية وأعوانه من العملاء على شاكلة الفلاحي. وجعله عاجزا عن اي تحرك.

ثانيا اقصاء جميع القادة الوطنيين والذين يتميزون بالجسارة والجراة للتحرك وافشال المخطط. لتهيئة الاجواء للضباط الفاسدين الذين تسيطر عليهم واشنطن للتحرك القادم.

ثالثا البدء بفتح تطوع لجيش تعداده فرقتين من ابناء العشائر التي كانت حواضن للارهاب براتب مغري. وسيتم تدريبهم وهم اصلا مدربون على غرار تدريبات قوات مكافحة الارهاب وسيتم تجهيزهم بنفس المعدات والأسلحة الموجودة لدى هذا الجهاز. وستحظى بدعم جوي امريكي ومن التحالف وحتى اسرائيلي. ولن تستطيع قوة من الوقوف امامها.

رابعا. سبق وان اعدت قوات البيشمركة من قبل القوات الالمانية وتم تجهيزها باحدث انواع الاسلحة لنفس الغرض اعلاه.

الخطة.

اولا استغلال الطبقة السياسية العميلة لتسليم نفط الجنوب بشكل حصري وبدون مناقصات وبحق حصري لشركة اكسون موبل . للتحكم بإنتاجه وتصديره مقابل ٥٠ مليار دولار يذهب الى هذه الطبقة الفاسدة.

ثانيا. اعطاء حق حصري لنفس الشركة وبمشاركة روس نفت التي تمتلك فيها اكسون موبيل اسهم النصف لاستغلال حقول غاز ونفط عكاز. لتنتجه وتصدره بأنبوب عبر الاردن الى الكيان الصهيوني ليصبح مركزا للغاز العالمي في الشرق الاوسط وستمد قطر انابيب للغاز عبر السعودية والأردن الى الكيان الصهيوني. لنفس الغرض لكسر هيمنة روسيا على سوق الغاز الاوربي

رابعا. يبدا تنفيذ الخطة باستغلال التذمر والنقمة الواسعين على الحكومة والطبقة السياسية واستغلال التظاهرات المزمع بدأها للقيام بانقلاب مبارك امريكيا لتسلم السلطة وإحالة هذه الطبقة السياسية الى المحاكم لامتصاص النقمة الشعبية. وتوطيد اركان الحكم الجديد. الذي سيبدا بعدها باتخاذ تدابير اغراق العراق بالديون لصالح صندوق القد الد لي الذي ندين له اثلا ب ١٢٥ مليار دولار. لخطة اعمار العراق التي ستتركز في المناطق السنية حصرا. بعدها تبدأ بإجراءات تقشفية لتقليص النفقات لتوفير السيولة لتسديد فوائد الديون.

ويصبح العراق اداة بيد امريكا لمحاصرة وضرب ايران واحتوائها وعزلها عن امتدادها وتواصلها مع حركات المقاومة

خامسا في حالة فشل هذه الخطة ووعي الشعب العراقي او تصدي الشيعة والحشد الشعبي لهذا المخطط ستبدأ الخطة البديلة.

تسمى بلان بي وتتلخص بتقسيم العراق الى ثلاث دول كما نشرتها الصحف الامريكية ضمن خارطة الشرق الاوسط الجديد دولة كردية في الشمال تضم اليها كركوك وأجزاء من الموصل الغنية بالنفط والغاز وأجزاء من شرق العراق ايضا الغنية بالنفط والغاز في ديالى وصولا الى الكوت.

دولة سنية تشمل الموصل وجزء من صلاح الدين والانبار وديالى وتضاف اليها لاحقا اجزاء من الاردن والسعودية لتصبح وطنا بديلا لللاجئين الفلسطينيين في الشتات.

ويتم الحفاظ على الدولة الشيعية في الجنوب تحت وطاة الديون التي سيحملون الجزء الاكبر لها لكي لاتستفيد من عائدات النفط. بفعل سيطرة اكسون موبيل عليه.

فهل تعي مرجعيتنا وجماهير شعبنا الواعي ومثقفيه ما يراد بالعراق ومنطقتنا. نحن اليوم اصبحنا الحلقة الاضعف والمهيأة لتنفيذ الجزء الاول من المخطط. بفعل ضعف الحكومة وسياسيين لصوص.

الان للمرجعية القول الفصل وهذه المرحلة اخطر من مرحلة داعش بآلاف المرات.

فإذا كانت تهتم بمصلحة العراق وتفضلها على مصالحها فيجب عليها التحرك منذ الان. وإلا سيدفع العراق طوفان من الدم والآلام ومزيد من المهجرين والنازحين في وقت لم يعد هناك بلد مستعد لقبول لأجيء واحد من العراق وخصوصا الشيعة.