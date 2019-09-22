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كلام صريح


محمد صادق الهاشمي 

 

⭕ نحن  الان نعيش زمن التحدي الفكري والغرب يستنفر كل طاقاته واساليبه والياته وتقنياته لتدمير امتنا ,ومن يقراء عن الحرب الباردة وما كتب عنها يجد ان امريكا تفتخر انها حطمت الاتحاد السوفيتي ولم تطلق طلقة واحدة على المعسكر الشرقي؛ لانها اعتمدت الحرب الناعمة؛ لتدمير عقول مجتمعات اوربا الشرقية. واسفر تغيير الثقافات للشعوب الواقعة تحت المظلة السوفيتية الى الايمان بالانفصال عن الروس فانهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 زمن ريغان بعد ان اعلن كورباشوف البايروسترويكا.

 

⭕ من هنا يجب ان نستنفر طاقاتنا,بيد ان الغريب جدا أن البعض ممن يحمل(((( عنوان معين))) في الشوون الاعلامية والفكرية والثقافية لم نجد له حسيسا ولا نجوى ,ويشغل وقته  بان يكون موزع بريد او ملصقات وصورولا اعلم هل هوعاجز او مقصر اولايتمكن ان يكتب مقالا مع انه يحتل اسم وموسسة مهمة؟؟

 

⭕ عموما من كان لايريد ان يكتب او يعجز عن ذلك نتمنى عليه ان يحفظ عنوانه ويترك الى الاخرين نشر هكذا ملصقات؛ لان الاخرين يوميا ينتجون عشرات المقالات التي تحتل اغلب مساحات التواصل الاجتماعي بينما نحن نكرر ونجتر ونعيد بما يجعلنا في غاية الضعف في معركة الاعلام والحرب الثقافية الفكرية  .

 

⭕ كم مظلوم مشروعنا  الثقافي الاسلامي في العراق فهو ضائع بين احزاب اسلامية عاجزة، وبين احزاب تخلت عن اسلاميتها، وبين اخرين لايهتمون وبين موزعي الصور.

 

⭕ عتبي على من كان سبب تمكين هؤلاء العجزة على قرار العلم والثقافة

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