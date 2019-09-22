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بدون عنوان


مفيد السعيدي

 

لعل القارئ يسال مقال بدون عنوان شيء غريب! عادة يكون العنوان هو المعرف للمقال، يكون كاسم الشخص اذا اراد تعريف نفسه للآخرين، لكن عندما تصفحت الكلمات، وجمعت حروف اللغة العربية، فكيف ما اجمعها وأفرقها، لم اجد كلمة تليق بتضحيات عوائل الشهداء تجاه العراق، رغم ما ذكر بالقران الكريم، في اكثر من مورد، حول الفوز العظيم، وجنات الخلد، هذا في دار الاخرة، امام في الدنيا للأسف فحال اغلبهم يرثى له.

قبل ايام طلب احد الاخوة، ان ارافقه في جولة تفقدية، لعوائل شهداء الحشد الشعبي المبارك، ورغم كلامه حول معاناتهم، والكلام الحكومي حول رعايتهم، هذا ومن قبل كنت اقوله اذا ذهبت بزيارة عوائل الشهداء خذني معك، عندها لبى طلبي ورافقته الى عوائل الشهداء، حينها سمعت ورأيت قصص و روايات، تجعلني اقول واتسأل لو حصل ما حصل في عام 2014، هل سنشهد تلك الروح الثورية للشباب؟ ام ماذا كيف سيكون المشهد؟ عندها ارتابني شعور بالخوف من المجهول، نتيجة ما سمعته ورايته من تلك العوائل المضحية، بعدها دخلت الى احدى العوائل، التي تسكن بمساحة 50 متر مربع، ايجار طابق ثاني! ومضى على استشهاد ضرغامهم اربعة سنوات! عندها سألتهم عن التعويض، واستحقاق الشهيد؟ الجواب كان فقط الراتب عبر ال"كي كارد"! وماذا عن قطعة الارض ومنحة البناء والامتيازات الاخرى؟ كانت اجابتهم ابتسامة بسيطة على شفاه ام واخ الشهيد كانت هذه أجابتهم فقط ابتسامة سبقت عبرة و دمعة، عندها قال لي من اخذني برفقته لازال الموضوع متلكئ، تارة يقولون قطع أرض وتارة اخرى منحة ولا نعرف سبب التعطيل.

عندما سمعت الاجابة بعدم تعويضهم، والعناية بهم، كإقرانهم في دول الجوار، كيف تعيش وتصان عائلة الشهيد وتقدس، حتى يزرع حب الاوطان في قلوب الاجيال القادمة، انا اعتقد ما تعانيه اسر الشهداء من تهميش متعمد، اعزو ذلك لأمرين، الاول سبب داخلي، يجعلون استحقاقهم ورقة انتخابية، وتعودنا على مكارم القادة، الثاني: سبب خارجي، بقصد او من دون قصد، لقتل حب الاوطان في نفوس الاجيال، ذلك لسهولة اختراق البلاد.

اليوم على اعضاء مجلس النواب، ومؤسسة الشهداء، والكتل السياسية، ان ترتقي بعائلة الشهيد، عبر بناء مجمعات سكنية حديثة، وتعويضهم عن تضحيات ابنائهم، وان يكونوا بمستوى ابناء وعوائل النواب والوزراء، وهذا قليل بحق تلك الدماء، التي صانت الارض والعرض اثناء حرب "داعش" لذلك لم اجد كلمة اضعها عنوان، قبالة تلك التضحيات والمعانات.

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