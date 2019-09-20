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شيراز وسباق  الركن الشديد


الخريف الهادئ الذي أصاب الخليج

علاء الموسوي

 

ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بروابط وثيقة منذ زمن بعيد حيث تركت القيادة للسعودية والإبحار في جميع الأحداث العالمية والإقليمية تحت راية السعودية لما تمتلكه الاخيرة من مؤهلات عدة ...

حيث كانت كل من الكويت ،قطر،البحرين،الامارات،عمان تعتبر السعودية هي الركن الشديد الذي يأؤون إليه جميعا وقت الشدائد ولكن ما الذي حدث !!

تجلت البداوة والغلظة الجلفاء لدى القيادة السعودية في إعلانها الحرب "السهلة "  على اليمن وكالعادة تجمع العرب مع كعبتهم المزيفة  ليقتلوا اليمن الوحيد دون ركن يأويه.

كانت هذه الحرب هي مضمار الدول الخليجية المنظوية تحت لواء السعودية ولكن الحدث شكل صدمة لهم وشخصت الأبصار تحت مسيرات " قاصف "  !!

حين بلغت القلوب الحناجر وأدركوا أن كعبتهم لن تأويهم من نيران الحرب ولن ينقذهم  أحد من وحل اليمن بادرت الكويت  لسحب طائراتها من التحالف بعد وقت قصير من التحشيد والهجمة تحسبا لرجحان كفة إيران وهذا ما حصل فعلا !

...وكانت انذار مبكر تجاهلته السعودية بسبب ما يحيط بها من متحالفين مذعنين ..

بعد ذلك شكل انسحاب قطر المفاجئ صدمة للنظام السعودي بل زاد على ذلك في قُربه من " إيران " مما اشعل النار التي طالت أطراف أخرى وقضايا سرية وعلنية أهمها سوريا وخاشقجي ....

الموقف العماني الذي يشوبه الغموض تجاه اليمن فاعلان الوسطية لا يصب في مصلحة السعودية ويفقدها فَن التحاور العماني رغم انه من غير المستبعد أن هناك تنسيقا على مستوى عال تتكفل به عمان خلاف ما تظهره ...

الشريك الوفي الاخير الذي لا يقل جهالة وعتي عن السعودية؛ الامارات المتحدة هي اخر المتملصين من عباءة السعودية بعد رُسل أنصـ.ار الله إلى المفاصل الحيوية في دُبي وغيرها، حتى ارتمت الأخيرة على سواحل إيران في تغيير مفاجئ بعد انسحابها من التحالف وتركها القوات السعودية في وضع لا يحسد عليه ...

في اخر المطاف بقيت السعودية وجه لوجه مع الحفاة بعد أن ذهبت الكويت وقطر والإمارات إلى التقارب من إيران أو الخروج من لواء  ابن سلمان   وهذا من شأنه أن ينفي أو يقلل  احتمالية وقوع أي حرب مع إيران  أطرافها هذه الدول  !

هنا يتبين أن خريفا هادئ قد اسقط اوراق الخليج على مياه هرمز وترك شجرة نجد دون اوراق !

ففي سباق التخندق والتمحور من يمثل الركن الشديد ؟ ومن يقف معه ومن ضده !

حيث لم يبقى أحد في محل المتفرج أو النائي بنفسه

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