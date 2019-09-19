النخبة والفقر الحضاري

د.مصطفى الناجي

ترددت كثيرا قبل الكتابة حول موضوع (النخبة ) وعلاقتها ودورها ووظيفتها في التنمية الحضارية .

ويبدو ان بعض (النخبة ) في العراق اصبحوا جزء من مشكلة المعوقات التنموية للبلاد ،لان هولاء البعض من حيث يدري او لا يدري اصبحوا يبثون الاحباط والياس لانهم محبطين ويائسين ،فمارسوا تأثيرا سلبيا تجاه المجتمع .

من يتمعن في تجارب الامم والشعوب سيكتشف انها ما نهظت ولا استفاقت ولا قامت من كبواتها الا بالنخب ..لكن اي نخب نقصد ؟

بالتاكيد ليس النخبة التي تحولت الى ثقافتها الى ثقافة فيسبوكية ،ولا هي النخبة اليائسة والبائسة والمهرجة .

النخبة التي اعني بها صاحبة المشروع الوطني ،وليس النخبة التي تشوش على الجميع بحجة ان لديها ما تبني به الوطن .

بعض (نخُبنا ) تفتقد لابسط مقومات هذا المصطلح ،فهم ساخرون من الجهل الذي يكرسوه كل يوم ،يرفعون شعار الصدق وهم غارقون في الكذب

يسلون سيفاً بوجه الفساد لكنه سيفاً من ورق سرعان ما يتحول الى طبول ضد مناوئيهم فقط..

هذه الجدلية التي تحكم (النخبة ) أصبحت عالة على (النخبة ) الحقيقية ..بحيث أشغلت الأصل حتى من التعبير عنه نفسه ،بمعارك ومشاكل جانبية تافهة ..

الامر لا يحتاج الى بحثاً فلسفياً معمقاً،يكفي ان تراقب الأداء لبعض الوقت وستكتشف كم ان النخبة المقصودة خاوية وفارغة .

مواصفات النخبة الحقيقية التي نبحث عنها ،تكمن في النقاط الآتية :-

1 - الدافع الوطني الخالص

2- الوضوح في الرؤية

3- احترم المشاريع الاخرى

4-الوعي الحقيقي بالمخاطر

5- المشروع المستقبلي

6- التوازن

7- الموضوعية

8- نكران الذات

9- الإخلاص

10- الايقاع والتناسق

11- الاستقلالية والأصالة

12- الروح المتسامحة والمتصالحة

13- الطموح والإصرار

14- التأثير الايجابي

15- بث روح الأمل

وغيرها من المواصفات التي يجب على النخبة الحقيقية ان تتصف بها كي تحدث تأثيرها الايجابي في تنمية المجتمع وإصلاحه .

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