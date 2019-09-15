ضمير البحر العربي الميت ....

كندي الزهيري...

يسألون عن الضمير العربي ، اين حل واين انتهى، وفي اي مكان من العقلية العربية قد سكن !؟

المواطن عربي رأى عرب لكن بلا ضمير بلا وجدان ، يباع الكلام ،مواقف مهزوزة ومبيوعة إلى العم سلم،

أنشئت جامعة عربية ليس من اجل العرب ،بل من أجل القضية التي كانت مهزلة ومسرحية عالمية، كل قراراتها ضد الامة العربية.

اسال مصر كم موقف ضد الامة من أجل الدعم ؟اسال الاردن اسال مجلس التعاون الخليجي الذي أنشأ من اجل قتل ابناء الخليج، اسال لماذا قتلوا العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين ،تحت شعار " اجماع عربي لقتل الانسان العربي"، لكي نرضي حبيبنا "الامريكي "،

وآخرها دعوة للجلوس من أجل التصالح وتحقيق حلم ابناء العم ،بمساعدة حكام العرب من النيل إلى الفرات، ومن يعترض سيكون العم في المرصاد ،ولا سنرسل لكم جراد داعش،ونجعلها بحر من دم وليس انهر من دم .

وتعالوا يا عرب فلنقتل اليمني الانه مدعوم من ايران ،والنشوة صورت الحشد الشعبي الانه قد صفع الاستكبار ،ونخاف ان يقوضو ضمير العربي النائم ،فيعبر الحدود ويجعل من عروشنا رماد ،ونساند اسرائيل ضد حزب الله لأنه سيعيد الكرامة للشعوب العربية، ونقتل ايران الانها ثورة قد تمحي وجود ابناء العم "الصهاينة "،

وكل هذا بأمر من العرب لقتل العرب ،

ويأتي من يقول فلنرجع إلى الحضن العربي ، أو احياء المشروع العربي ؟ .، ليس من أجل العرب انما من اجل مصالحنا ، نستغرب وبشده عندما يطرح مثلك لذلك ، اي مشروع واي مصلحة ،مع الزمن اتضح ان المشروع العربي ،ما هو الا للبيع ما بقيه من ارض وعرض العرب ، هذا هو المشروع الذي يريده العرب تحت امر الملوك والأمراء الذين باعوا ضمائرهم بابخس الأثمان .نحن ندعوا الى" مشروع احياء الشعوب العربية " ،بعيدا عن الجامعة العربي ومن فيها من الرؤساء والحكام ، هذا السبيل الوحيد الذي يجنب العرب ويلات الحروب القادمة ، التي يردها الغرب ان تنطلق وتنتهي في الدول العربية ، بدعم من الحكام العرب ، والجامعة المشؤومة .

تحت مسميات كثر ، من الحماية الدول العربية ،التي لم نكن نعرف حمايتها من ماذا ؟!،

ولأن عرفنا بأن حماية العرب فقط (الحكام ) الانهم يمثلون مصالح الاستعمار ،اي كل الجيوش في الارض العربية ما هي إلا حماية لتلك الأنظمة ضد شعوبها ، وأي ضمير حر يتم قتله او نفيه كما شاهدنا في زمن صدام ماذا فعل بالعلماء وكيف مثل بهم ، وماذا جرى النمر نمر في السعودية ، وما شاهدناه من نفي أية الله " شيخ قاسم " في البحرين وما شاهدناه في مصر بقتل الشحاتة وكيف مثلو به ، لكن تحت مسمى العنف الطائفي أكذوبة العصر الحديث ، وخير من يمثل هذا العنف هم ابناء امريكا "الوهابية والسلفية"،

هكذا يتم قتل اي ضمير حي في الوطن العربي ، بيد الجهلة من ابناء الوطن العربي ،لا كرامة بلا ضمير .

ان اليوم الذي ستستيقظ به هذه الامة ، سيكون يوما أسود على الشيطان الأكبر وعملائه في المنطقة ،ولا يتم ذلك إلى على يد رجال صنعتم ثورة الحسين (عليه السلام ) لأنها ضمير صارخ على مر العصور ،يوجه الاستكبار العالمي.