المقالات

13 محرم دفن الإمام الحسين(ع) وباقي شهداء الطف

40 2019-09-13

حيدر الطائي

 

بقيت جثّة الإمام الحسين(عليه السلام) وجثث أهل بيته وأصحابه بعد واقعة الطف مطروحةً على أرض كربلاء ثلاث أيّام بلا دفن تصهرها حرارة الشمس المحرقة. وكانت قبيلة بني أسد تعيشُ أطراف كربلاء. خرج رجالها يتفحّصون القتلى ويتتبّعون أنباء الواقعة بعد رحيل جيش عمر بن سعد إلى الكوفة فلمّا نظروا إلى الأجساد وهي مقطّعة الرؤوس تحيّروا في دفنها فبينما هم كذلك جاء الإمام زين العابدين(عليه السلام) بمعجزة طي الأرض إلى أرض كربلاء.

ولمّا أقبل السجّاد.ع. وجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيّرين لا يدرون ما يصنعون ولم يهتدوا إلى معرفتهم وقد فرّق القوم بين رؤوسهم وأبدانهم وربما يسألون من أهلهم وعشيرتهم فأخبرهم عمّا جاء إليه من مواراة هذه الجسوم الطاهرة وأوقفهم على أسمائهم كما عرّفهم بالهاشميين من الأصحاب فارتفع البكاء والعويل وسالت الدموع منهم كل مسيل ونشرت الأسديات الشعور ولطمن الخدود.ثمّ مشى الإمام زين العابدين إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاءً عاليًا وأتى إلى موضع القبر ورفع قليلاً من التُراب فبان قبر محفور وضريح مشقوق فبسط كفّيه تحت ظهره وقال(بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صدق الله ورسوله.ما شاء الله لا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله العظيم) وأنزلهُ وحده لم يشاركه بنو أسد فيه وقال لهم “إنّ معي من يُعينني” ولمّا أقرّه في لحده وضع خدّه على منحره الشريف قائلاً:

(طوبى لأرضٍ تضمّنت جسدك الطاهر فإنّ الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مُشرقة أمّا الليل فمسهّد والحزن سرمد أو يختار الله لأهل بيتك دارك التي فيها أنت مقيم وعليك منّي السلام يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته)

وكتب على القبر: “هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) الذي قتلوه عطشانًا غريبًا.

ثمّ مشى إلى عمّه العباس(عليه السلام) فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملائكة بين أطباق السماء وأبكت الحور في غرف الجنان ووقع عليه يلثمّ نحره المقدّس قائلاً(على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. وعليك منّي السلام من شهيدٍ مُحتسب ورحمة الله وبركاته)

وشق له ضريحًا وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد وقال لبني أسد «إنّ معي من يُعينني» نعم ترك مساغًا لبني أسد بمشاركته في مواراة الشهداء وعيّن لهم موضعين وأمرهم أن يحفروا حفرتين. ووضع في الأُولى بني هاشم وفي الثانية الأصحاب وأمّا الحر الرياحي فأبعدته عشيرته إلى حيثُ مرقده الآن.

وبعدما أكمل الإمام(عليه السلام) دفن الأجساد الطاهرة عاد إلى الكوفة والتحق بركب السبايا.

وهنيئًا لقبيلة بني أسد هذا الشرف العظيم.

____

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحسين والمقاومة
13 محرم دفن الإمام الحسين(ع) وباقي شهداء الطف
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
اتفقواع لى ان لايتفقوا
عادل عبد المهدي وجماعة الابتزاز السياسي
الظلم والتّخلف يقتلان ألتَمِيز بين الدولة والحكومة ..
فاجعة تكشف عن فاجعة!
إنه تدبير الله،، ياشيعة علي (ع)  
ضد مجهول ....
أنها الكلمة !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك