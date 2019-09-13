المقالات

فاجعة تكشف عن فاجعة!


ينبغي أن نشكر إدارة موقع الفيس بوك لأنها وفرت لنا الايموشن (الرموز التعبيرية)  لبث مشاعرنا وما نكنه في صدورنا دون الحاجة للكتابة.

ولكن هذه المرة سيكون شكرنا مضاعفا لان هذه الرموز البسيطة كشفت لنا بعد فاجعة كربلاء يوم أمس، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا الابرياء من زوار الإمام الحسين، عن ظاهرة مرضية في مجتمعنا لا يوجد لها مثيل في كل العالم، فضلا عن  كونها (ظاهرة) متخفية وراء ركام الشعارات والكتابات الزائفة ومخيفة من حيث نتائجها المستقبلية، كما انها مثيرة جدا للقرف والاشمئزاز لشذوذها عن نواميس الطبيعة والبديهيات السوية للإنسانية جمعاء بمختلف مشاربها وتوجهاتها واديانها...

الرموز التعبيرية كشفت عن حالة بهجة وفرح وغبطة وشماته عمت فئات من المجتمع العراقي بسقوط ضحايا ابرياء في زيارة عاشوراء.

وقد عكفت منذ مساء أمس على تقصي وبحث ودراسة هذه الظاهرة وانتهيت إلى ما يلي :

 

١. لم تكن أبدا حالات فردية، بل تصنف ضمن السلوك الجمعي قياسا لنسبة الذين كانوا (واضحين) وابدوا علانية مشاعر الفرح بما حدث.

 

٢. من الواضح جدا أن الظاهرة ذات اتجاه ومغزى طائفي بحت، نظرا لطبيعة المناسبة والهوية الدينية للضحايا والشامتين بهم.

 

٣. اثبت البحث في خلفيات (الشامتون) ان مشاعر الكراهية الطائفية الموجهة ضد الشيعة هي مشاعر عابرة للاختلافات العرقية والقومية والمناطقية، حيث تجمعهم هويتهم السنية سواء كانوا عربا ام كردا ام تركمانا.

 

٤. الغالبية العظمى من الذين عبروا عن فرحهم وشماتتهم دون وجل أو خجل، هم من الفئة العمرية الشبابية، من ١٦ سنة إلى ٣٦ سنة، وهم من الجنسين، نسبة كبيرة منهم طلبة وموظفين وخريجو جامعات وأصحاب شهادات مرموقة، بعضها إنساني كالطب والتمريض أو قانوني كالمحاماة أو ديني كالشريعة أو فني كالرسم أو أدبي كالشعر ، وهذا يقدم لنا صورة كئيبة ومرعبة عما ينتظرنا من مستقبل مع هؤلاء. 

 

٥. واضح ان هناك فجوة أخلاقية وتربوية كبيرة بين طوائف المجتمع العراقي، إذ نجد وبحسب المنطق والحس الإنساني السليم، تعاطفا شيعيا كبيرا وعلى كل المستويات، مع أي فاجعة تلم بأخوتهم من الطائفة الاخرى، سواء كانوا عربا ام كردا...لكن يقابل كل ذلك ويرد عليه، ليس الصمت فقط بل وإظهار الشماته والسعادة بأي فاجعة تلم بالشيعة، مع جل احترامنا للاصوات القليلة المنصفة التي تحاول أن تشق لها طريقا وسط الكراهية والمقت الطائفي.

 

٦. أخطر ما في نتائج البحث أعلاه انها استندت في هذا الموضوع على متابعي بعض الصفحات الشعبية المختلطة على الفيس بوك، التي يفترض انها تروج للتعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، صفحات مثل الخوة النظيفة ويلا والشرقية والبشير شو وعدد كبير من الصفحات الشبيهة بتوجهاتها، التي اخترقت الفئة الشبابية في المجتمع الشيعي ، الأمر الذي يكشف طبيعة الخطر المحدق الذي كثيرا ما حذرنا منه، من حيث طبيعة ما ينشر في هذه الصفحات المشبوهة التي تدار بنفس طائفي خبيث، يتحين كل فرصة سانحة لبث سمومه، ولأنها تثقف لاتجاهات بعثية سياسية موجهة ضد الشيعة خصوصا وعراق ما بعد الطاغية صدام.

 

هذه الملاحظات الصريحة وغيرها ينبغي أن تراجع بعناية وتدرس بدقة من قبل المسؤولين والمعنيين والمهتمين بمستقبل التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي.

 

علي مارد الأسدي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عادل عبد المهدي وجماعة الابتزاز السياسي
الظلم والتّخلف يقتلان ألتَمِيز بين الدولة والحكومة ..
فاجعة تكشف عن فاجعة!
إنه تدبير الله،، ياشيعة علي (ع)  
ضد مجهول ....
أنها الكلمة !!
#جهل_مطبق
ليش ابن الحنفية ما طلع وي الحسين ع #حسينيات_بالعاميه الحلقة التاسعة 
الامريكيون ..حين.. يبصرون ..
ايران ومشروع (المقاومة المشتركة) ضد امريكا 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك