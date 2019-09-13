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#جهل_مطبق


هيثم الموسوي

 

بعد زيارة السيد مقتدى الصدر للجمهورية الاسلامية في ايران ولقائه السيد الامام الخامنائي خرجت جمع ممن كنا نامل فيهم خيرا بدؤا مستهزئين شامتين اريد ان اذكرهم بقوله تعالى لا تنازعوا فتفشلوا 

وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا  ولا تفرقوا

وقوله تعالى الفتنه اشد من القتل

وزيارة السيد للجمهورية جائت في وقت حساس جدآ ملائم للفتنه 

اذا كانت هذه الفرصه  لا تستغل اعلاميا لتوحيد الصف والحد من الضغينه . اذن متى نستثمر الفرص

العدو يستغل مقطعا هنا وصوره هناك ليجعلها رآي عام للفتنه وانتم تنكرون المراجع وابناء الحوزات عليهم افعالهم وتردون عليهم 

حقآ فعل ابن العاص عندما هزم جيش علي بالخداع وصيحات المكر لاننا يبدوا لا ينقصنا الا ابن العاص لنتوجه لبرانيات المراجع ونصفيهم جسديا بعدما قتلناهم باقوالنا وافعالنا 

اما تشبعت صدورنا حقدآ ؟!

الم يئن الوقت للتفطر قلوبنا والقوم يقتلوننا في اليمن ويذبحونا في نيجيريا ويقطعوننا في البحرين ويفجروننا بالعراق ويمكرون بنا في لبنان لاننا شيعة لعلي ابن ابي طالب فقط؟!

ارأيتم ناصبيا سال شيعيا عن تقليده او توجهه قبل قتله 

فكونوا اصحاب بصيره وعقل قبل ان تنشرون او تعلقون

لا تكن صوتا وسببا من اسباب الفتنه

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#جهل_مطبق
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