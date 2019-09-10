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 الحسين يريد استشهاديا لا مهرجآ


هيثم الموسوي 

 

ان الامام الحسين ع خرج وقد علل خروجه بقوله ( انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله )

وهنا يتبين ان ثورة الامام الحسين هي ثورة حق بوجه الباطل وليست ثورة جوع من اجل ايجاد الطعام وليست ثورة اصوات عاليه من اجل قتل الهدوء وازعاج الناس

الامام الحسين ع اراد بثوره ان يثبت بالعمل انه عليك ايها الشيعي الحقيقي ان تبحث عن الظالم فتحاربه وان تبحث عن المظلوم فتنصره وان تقول الحق ولو على نفسك

الامام الحسين ارادك ان تعيش بكرامه وقوة

الم تكون حركة الامام بقلة العدة والعدد ضد جيش يزيد الذي فاقه اضعاف مضاعفه في العدة والعدد بل لا قياس بين الاثنين الم تكن هذه الحركة هي حركة مقاومة ضد الباطل

اذن الحسين ارادك ان تكون مقاوم وليس راكع ذليل لجبهة الاستكبار والمنافقين تاخذك كل صحية من اعلام العدو

فرسول الله ص يقول ( المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف )

فقبل ان تخرج دمك حزنآ على الحسين اخرج الظالمين بنفس منطق الرفض الذي اختاره الامام الحسين ضد الظالمين

وقبل ان تبكي على الحسين ع جدد بعيتك ببصيره مع الحسين كي لايكن بكائك كبكاء عمر ابن سعد على الحسين فهو من قتله وهو يبكي عليه

فالحسين لايريد منك ان تؤذي نفسك باخراج دمك بل يريد منك ان تؤذي جبهة الباطل والاستكبار والمنافقين بدمك

الحسين ع ل يريد يريد منك ان تكون صرخة حق بوجه الجهل في الظلمات

كن حسينيا كحبيب ابن مظاهر او كمسلم ابن عوسجه او كعابس الشاكري

ثبتنا واياكم على نهج الحسين ع

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