المقالات

أزمة الإستراتيجيات في التفكير السياسي العراقي تفقده السيطرة على الداخل.


عباس خالد

 

تبدا كل إستراتيجية الشروع في عدة تقييمات أولها مناقشة الرسالة والرؤية والموارد لسد نقاط الضعف وتعزيز عناصر القوة في كل مفصل يراد التخطيط لإنجاحه في أي مجال سياسيا أو إقتصاديا أو عسكريا إلى آخر الحقول المراد استهدافها ووضع إستراتيجية لها.

أن ما يحصل في العراق يشكل أزمة في الداخل العراقي في خصوص تفكير ذهنية القادة والأحزاب السياسية التي تنعكس على إدارة الدولة والتعاطي مع مشاكلها في كل المفاصل؛ وذلك ناتج عن محدودية التفكير استراتيجيا لتأثير ما يحدث وما يدور.

وأن أغلب الأزمات في العراق هي ناتج عن تفاعل سياسات دولية وإقليمية  تنعكس في الداخل العراقي  الغير مهيأ للتعاطي معها ويبقى منشغلا في ردود الفعل والتنافس الداخلي الذي يبدد الوقت والطاقات وبعدها يحدث الفوضى بكل معانيها وفي عموم البلد من الفرد إلى كيان الدولة.

هذه الذهنية السياسية التي أصبحت متجذرة في البنى التحية للمؤسسات والتجمعات النابعة من تفكير القادة السياسيين في البلد أصبح لزاما صعقها أو فرض تطوير مهارتها وابدالها يكون حل ناجع.

  وفائدة الرؤية الإستراتيجية للقائد أو الحزب أو الدولة تشكل عملية جذب واستقرار في الوسط الجماهيري وتنتج عملية وضوح في المطالب والردود وتصبح عملية محورية للتقدم وحل الأزمات لسبب بسيط هي خارطة طريق للحاكم والمحكوم.

ما أود قوله إدمان الفوضى في التفكير في كل المستويات يفقدنا اعز الاشياء وممكن نفقد الوطن الذي نعيش فيه، والتفكير بنظرة مستقبلية واضحة يخفف الصدمات ويحد من أثر الازمات ويعزز المكاسب.

متى نرى ونسمع قادتنا وأحزابنا تفكر بتخطيط ورؤية إستراتيجية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قفوهم انهم مسئولوين
الحشد إمتداد  لضِفافِ نهر الحسين العذب
القائد والقيادة في المخيال الشعبي العراقي..!
الكاتب و العرضحلچي  
أبقار داعش
أزمة الإستراتيجيات في التفكير السياسي العراقي تفقده السيطرة على الداخل.
شعائر الحسينية مبادئ وعقيدة ضد المغرضين !!
التخطيط الحسيني لتغيير اخلاقية الهزيمة في المجتمع الاسلامي
المدرسة الحسينية..!
ما الذي ينقصكم؟ قائد، قائد!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 324.68
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1176.47
ريال يمني 4.72
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك