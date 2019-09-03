المقالات

قانون المرور المشرع لاتجنى ثماره الا بالتطبيق ..


المحامي زهير حبيب الميالي

 

صدر قانون المرور رقم (8)لسنة لسنة ٢٠١٩ ونظم طرق تسجيل المركبات وكذلك مبالغ الرسوم الجمركية وكذلك رسوم التسجيل الخاصة بانتقال بيع وشراء المركبات بكافة انواعها وفرض  مبالغ الغرامات التي تدفع كجزاء لمخالفة ذلك القانون وكذلك شروط من يتولى قيادة المركبة وموعد نفاذا ومؤهلات الشخص الذي يتولى القيادة .

حيث اشترط في مادته 3 أولا. يتم تسجيل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والنارية التي يقل حجم محركها عن 40 سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص .

في هذا الحالة تقضي على المركبات المجهولة المالك والتي لم تمتلك على مالك شرعي وقيود أصولية التي أصبحت تلك المركبات يستغلها من تسول له نفسه بالقيام بجرائم جنائية وجنح وذلك لأنه يعتبر اجنبي عليها ولا توجد صلة ربط بينه وبين القيود المسجلة للسيارة والتخلي عن المركبة بمجرد ورميها في مكان ما بمجرد القيام بجريمة وإتمامها وسهولة والتمويه عن الجريمة والقضاء على معالمها والتملص منها .

وكذلك حددت المبالغ الجمركية التي تأخذ من مالك السيارة عند دخولها من احد المنافذ لكي تتخلص من باب من ابواب الفساد لأنها المبالغ الجمركية محدده وفق القانون والذي يأخذ منه مبالغ اكثر مما هو موجود في القانون للمتضرر الاحتجاج بالقانون وسلك طريق القانون عن طريق المحاكم لينال المخالف للقانون الجزاء الذي يستحقه .

الماده .20 .تقول لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة ما لم يكن ممنوح اجازة سوق وفق احاكم هذا القانون .

حيث حدد هذا المادة الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عل على اجازة السوق والاعمار وكذلك الفئات العمرية المشمولة حيث قالت لا يجوز منح الشخص الذي لم يبلغ من العمر 18 عام من قيادة المركبة وفي هذا الحالة تقضي على الفوضى الموجودة في طريقة قيادة المركبة من قبل الاشخاص الغير مهيئين للقيادة من حيث العمر ومدى ملائمة الشخص للقيادة حيث اشترطت من يريد الحصول على اجازة سوق ان يحصل على تقرير طبي يثبت سلامته الصحية والجسمانية .

المادة .20. التي اشترطت في حال فرض غرامة على مركبة تعود الى احد دوائر القطاع العام (مركبة حكومية) وارتكب مخالفة اثناء القيادة لها وامتنع عن تسديد الغرامات فانه تقوم دائرة المرور بإرسال كتاب الى الدائرة التي ينتسب لها والمبلغ المفروض (الغرامة) ويستقطع من راتبة . في هذا الحالة تقلل من المخالفات التي ترتكب في سيارات الدولة مستغلين حصانتها وعدم محاسبة رجل المرور لقائد المركبة .حيث المادة. 25.الغرامات للمخالفات التي ترتكب على الاشخاص الذين يرتكبون مخالفات مرورية بأنواعها. وكذلك الذين يقودون المركبات بطريقة غير اخلاقية وطائشة وتخلق نوع من الهلع في الشارع وتسبب بالإرباك والحوادث التي ترتكب بسبب القيادة الغير صحيحة و تقضي على القيادة  ( الرّوُنك سّايد باتجاه معاكس للطرق التي مخصصة للسياقة وكذلك المرور من الاماكن الغير مخصصة للعبور وكذلك استخدام الحالات البهلوانية التي تستخدم في السياقة التي تعتبر مخالفة للذوق العام .

حيث ان المخالفات التي ترتكب من البعض تدمي القلب حيث وصلت الحالة يقود بعض الاشخاص مركباتهم فوق الرصي ؟!

وكذلك العبور في المركبات من الاماكن المخصصة لعبور المشاة بين التقاطعات؟!

وتسبب باندثار الطرقات وأماكن العبور المخصصة للمشاة; وإن هذا التصرفات وإن دلت على; شيء فهو يدل على ضعف الثقافة والجهل بالقانون وضعف الاخلاق وعدم وجود احساس بقيمة الوطنية ومعناها ولا يعرف ان احترام القانون يعني احترام بلده الذي ينتمي إليه وهذا يعتبر باب من ابواب الفساد  وعدم وجود شعور وطني لدى المخالف  وعدم ألمبالات للنفس الانسانية لان تلك المخالفات تسبب الحوادث المرورية; وبالنتيجة تذهب بها ارواح بشرية بأعداد هائلة بسبب تلك المخالفات . وهذا يفترض من مديرة المرور العام إدخال رجال المرور الى دورات قانونية تثقيفية في; كيفية التعامل وتطبيق القانون على المخالف لأن هذا القانون لأن  روح القانون المشرع وقوته وقيمته من تطبيقه بكل مهنية وشفافية .

اضافة لذلك منح هذا  القانون الحق للأجنبي من الحصول على اجازة بشرط المعاملة بالمثل من قبل الدولة الاخرى وكذلك يتطلب تهيئة البنى التحتية كإشارات المرور وغيرها وكذلك معامل اصدار الإجازات ويفترض لمديرة المرور القيام بحملات توعوية مجتمعية واسعة لتثقيف المواطنين ورجال المرور على حداٍ سواء عن بنود هذا القانون ومتى ينفذا وكيفية التعامل معه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب اللّه .. ونهاية سيناريو الأحداث !!
الحرة واستهداف القدوة
دير بالك نتن .. ياهو
ليش ربع الحسين ع بس ٧٠ نفر !! حسينيات بالعاميه .. فيس بوك الحلقة الثانية
الى الحرة: رسائل إعتراض وإمتعاض
يهاجمون "حـ ــزب اللــه" لأنهم يحسدونه!!  
عْاشُورْاءُ السَّنَةُ السَّادِسةُ (٤)  
النفط وضمان أمن إسرائيل في الشرق الأوسط ... الجزاء الثالث...
قانون المرور المشرع لاتجنى ثماره الا بالتطبيق ..
قناة الحرة تكسر بيتها..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك