الرد.. بات واجبا عينيا..!

سعد صاحب الوائلي

ازاء سلسلة الاعتداءات والاستهدافات الاميركية الاسرائيلية لمقار ومخازن وشخصيات الحشد الشعبي...الموقف يستدعي:

١_ بث خطاب حشدي قوي عبر كل الفضائيات الحشدية وقنوات واذاعات اتحادي الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية وبضمنها قنوات واذاعات المقاومة لكشف الخطط الاميركية الصهيونية والتوعية من مخاطر هذه الاعتداءات الاميركية الاسرائيلية.

٢_ تحريك جميع الجيوش الالكترونية للمقاومة وللحشد للحث على ضرورد توجيه رد عسكري صاروخي يطال بعض المقار الاميركية وبعض المنشآت الاسرائيلية بصورة محدود على غرار ضربة السفن في الخليج.

٣_تشكيل لجان تنسيقية من الفتح والمناوئين للوجود الاميركي داخل البرلمان لتفعيل قضية الرد على اميركا واسرائيل وتدويل قضية الاعتداءات باعتبار ان الحشد مؤسسة عسكرية عراقية رسمية وعبر المنابر الدبلوماسية والمحافل الدولية.

٤_ تشكيل لجان تنسيقية لتسيير تظاهرة مليونية من جماهير الفتح وجماهير المقاومة وفي وقت واحد وبمشاركة القوى الوطنية الاخرى في المدن المحررة لتؤازر التظاهرات المنددة بالاعتاداءات الاميركية الاسرائيلية التي طالت مقار وخازن وشخصيات الحشد القيادية ومؤازرة هذه التظاهرات المليونية باعلام الحشد والمقاومة واعلام الاتحادين العراقي والاسلامي للتلفزيونات والاذاعات.

٥_ تشكيل مجموعة نيابية داخل البرلمان من الفتح ونواب المقاومة للطلب باستجواب وزير الدفاع ومسؤول القوة الجوية وربما حتى رئيس الوزراء بشأن المواقف وردود الافعال الضعيفة وغير المناسبة ازاء استهداف قوة عسكرية رسمية في الدولة ومخازنها ومقارها وشخصياتها.

٦_ العمل على التركيز في عمليات ارادة النصر العسكرية المشتركة للحشد والقوات الامنية على تطهير كامل وادي حوران بالرغم من الحظر الاميركي والصمت الحكومي. لان دواعش وادي حوران جزء مكمل لخطة مواجهة الحشد في المرحلة المقبلة.

٧_ التحرك نحو قنوات المرجعية لتبني وذكر التأثيرات الوخيمة ازاء اي صمت او تراخي في ردود الافعال الموجهة لاميركا و اسرائيل حيال ملف الاعتداء على السيادة العراقية وقصف مقار وشخصيات الحشد.

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