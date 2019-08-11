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الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي ـ مفاهيم شبابية ـ 12  


السيد صدر الدين القبانجي

 

 *١- التعريف*

الطاقة الإنتاجية : تعني القدرة الواقعية على الانتاج مثلا قدرة المعمل على انتاج مائة وحدة خلال ساعة وقدرة الموظف  على إنجاز  عشر معاملات خلال ساعة وهكذا.

الانتاج الفعلي : يعني ماهو المنجز على ارض الواقع فالمعمل  مثلا ينجز عشر وحدات بدل مائة و الموظف ينجز  معامله واحدة بدل عشرة خلال ساعة.

 *٢- الواقع العربي*

تقول التقارير المختصة ان معدل الانتاج الفعلي للعامل العربي هو ١٨ دقيقة في اليوم بينما هو في اليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اكثر من ٧ ساعة في اليوم

في مصر ٣٠ دقيقة في الجزائر ٢٢ دقيقة في السودان ٢٠ دقيقة في العراق ١٧ دقيقة

بينما تصرف باقي ساعات العمل في الوصول المتأخر والخروج المبكر والاحاديث الجانبية والهواتف والتدخين والطعام وغير ذلك.

 *٣- هل نستطيع ان ننهض ؟*

لقد نهضت دول في اقل من نصف قرن كاليابان والصين وماليزيا وسنغافورة  ثم ايران

فهل نستطيع في العراق ؟

ان عوامل النهوض خمسة

الإرادة  الجادة /والإدارة الحسنة /والاستعداد العلمي /والامكانات الطبيعية / والموارد البشرية

وهي جميعا متوفرة في العراق متى تحققت الإرادة الجادة للنهوض ولهذا تنصب خطط الاستعمار على سلب الإرادة وزرع الياس وتحطيم الشخصية.

 *٤- علينا ان نبدأ*

اضافة الى الدافع الوطني الذي يدعونا للمزيد من خدمة وطننا وشعبنا لدينا الدافع الديني الذي يؤكد على أهمية العطاء والخدمة والعمل الصالح وتطوير الانتاج ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ومئات الأحاديث الشريفة في هذا الشأن ومن اجل رفع مستوى الانتاج الفعلي الى مستوى الطاقة الإنتاجية ( اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك)

علينا ان نبدأ بانفسنا اولا وبتطوير إنتاجنا في كل المجالات العلمية والإدارية والسياسية والعملية ولا نصرف وقتنا بالانتقاد او التفرج او الانتظار السلبي او نريد من غيرنا مالم نحققه في أنفسنا

وعلينا ان نستعين بالله تعالى

ونتوكل عليه فالشعوب التي وصلت ليست افضل منا.

 

صدر الدين القبانچي

٨/ ذو الحجة /١٤٤٠ هـ

 

 

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