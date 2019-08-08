المقالات

الفيسبوك مجدداً.. وثقافة اختيار الأسماء!


زينب فخري

 

ليس بغريبٍ أن تكون أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك تحديداً، أفقاً جاذباً لأقلام إعلاميين وباعثاً للعصف الذهني؛ لظواهر تعجّ بها هذه المنصات، كاشفة عن سلوك جمعي بحاجة للتأمل والدراسة.

ولعلَّ الأسماء المتداولة من الفيسبوكيين، واحدة من هذه الآفاق المستهدفة من قلمٍ متابع أو مدقق بطلبات صداقة تمطر بها سماء صفحة امرأة، كنعمة ونقمة في آن واحد.

فالأسماء تعطي انطباعاً أولياً عن الشخصية وربما عن اهتماماته وسلوكه، وجاء في الأثر الحثّ على حُسن اختيار الأسماء؛ وقد نجد مَنْ هو غير راضٍ عن اسمه، وكان يمني النفس بحمل آخر!

ولهم العذر! لكن ما بالُ الفيسبوكيين اليوم، وبالتأكيد لا أقصد أولئك الذين تزين أسماؤهم وصورهم الحقيقية صفحاتهم كجزءٍ من هويتهم الواقعية بل استهدف تلكم المتخفين بأسماء غير أسمائهم، بكنية أو غيرها؟!

فممَّا لا شكّ فيه أن منصة الفيسبوك تضجّ بالأسماء المستعارة، وقد نجد العذر للفتيات، لكن العتب كلّ العتب على الرجال المتسترين وراء أسماء ليست لهم، فضلاً عن صورٍ لا تمت لهم بصلة!

والأنكى من ذلك، يقع اختيارهم على أسماء مستعارة بطريقة عشوائية، لا ذوق فيها ولا جمال وأحياناً تثير السخرية والتندر بل التساؤل والحيرة. والأدهى قد يستعين هؤلاء ببعض المواقع والمدونات لتقترح لهم أسماء وهمية !

ومن هذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر: "الدنيا غدارة"، "حرامات الوفا بيهم"، "الله ينتقم منك"، "جروح قلبي برقبتك"، "سنين الجراح"، "جروح لا تنسى الظالم"! ويبدو أن هؤلاء – الأرجح من الفتية- كانوا عرضة لأزمات عاطفية، ويحاولون إثارة العواطف واستمالة الآخرين، فهم بالمعنى الدارج "مضروبين بوري"، ويتناسون أنَّ الحياة فيها الغث والسمين، والصالح والطالح؛ ومراحلها لا تعدّ ولا تحصى كالمواسم وفصول السنة، لذا يرفض غالباً طالبات هؤلاء؛ "لأن الذي فينا مكفينا"!

وهناك أسماء فيسبوكية توحي بالفخر، بالنسب إلى البلد أو العشيرة أو غيره، مثل: "عراقي وافتخر" أو "عشيرتي فخر"، "العراقي العراقي"، "الأسطورة"، "الملك"، "فخامة ملك، "الأمير"، "اني وبس"! وفات هؤلاء ربّما أن الجميع ينتسب لوطن وله قبيلة، ومن باب أولى أن نقوم بما يجعل الوطن والعشيرة يفتخران بنا وبأسمائنا الحقيقية لا غير!

كما يجد محبو الكائنات الحيوانية في منصة الفيسبوك فسحة لتقمص الحيوانات، كـ"النمر المتوحش"، "الدب القاتل"، وفي الغالب لا تُقبل صداقة هذا "المتوحش والقاتل"؛ لأنَّ قائمة الأصدقاء يتوافر فيها أيضاً حيوانات وديعة كـ "الحمامة البيضاء"، و"حمامة السلام"، "وطيور الحب".

وبالطبع تحتوي المنصة على أسماء مستفزة، مثل: "مخبلة وبكيفي"، السؤال المتبادر للذهن: هناك أصدقاء من صنف "العقلاء جداً" ومن  العقول الحصيفة ويبدر منهم ما يبدر في حالاتٍ، فكيف بـ "مخبلة وبكيفي"؟!.. وقد تقبل صداقتها من باب "خذ الحكمة من أفواه المجانين"!

أما الفيسبوكيون من أمثال: "عاشق وأظل عاشق"، "أحبها غصبن ما عليكم"، "انطي بنفسي وما انطي بي"، "ملكك أني"!.. فيا أيّها الفيسبوكي الكريم: ما شأننا بمن تحبّ؟! اعشق مَنْ شئت.. وكيفما شئت.. لكن ابتعد عن الفتيات في لائحة الأصدقاء واكتفِ بمن تحبّ ودع "الزحف"!

وهناك أسماء يفوح منها النصح والوعظ، منها: "ما أجمل الحياة"، "اللي مو كد الوفة لا يواعد الناس"، " الرجولة كلمة"! ولا يسعنا إلا أن نشكر هؤلاء الفيسبوكيين على نصائحهم القيمة، ويبدو أن هذه المواعظ هي كلّ ما جنوه في معترك الحياة المتسع بالمحطات، لكن الموافقة على طلب صداقتهم أمر مستحيل؛ طمعاً بالحصول على مواعظ بحروفٍ أكثر جمالاً وجزالة وعمقاً وتأملاً!

ولا ننسَ المعجبين بالشخصيات التاريخية والرموز الدينية والوطنية، مثل: "نابليون"، "هتلر"، "حمورابي"، "كلكامش".. وفي الوهلة الأولى ستغمر هذه الأسماء قلوباً بالبهجة أملاً في الاستزادة التاريخية والمعرفية من سِير هؤلاء الأعلام لكن الخيبة ستضربها بقوة حالما يقع البصر على صفحاتهم التي هي ليست سوى "صباح الخير"، "مساء الخير"، "جمعة مباركة"!

ولا يفوتنا أن نعرج على الأسماء الاستجدائية: مثلاً "أمير بلا امارة"، "ملك بلا مملكة"، ولا علم عندي هل يحتاج هؤلاء إمارة أو مملكة أو ضيعات توزع عليهم رأفة بهم؟!!

ويحتضن بحر الفيسبوك المتلاطم الأمواج أسماءً مثيرة للحيرة في جنس صاحبها، لاسيما تلك الجغرافية مثل: "شاطئ المحبة"، "بحر عميق"، "جبل شامخ"، "نهر السعادة"، "بلا شاطئ"!

وممَّا لا يخفى على أحد أهمية الاسم الحقيقي وصورته على "البروفايل"، فلماذا التخفي وراء اسم وصورة مستعارين؟! فالحاجة ضرورية لبيان الاسم الحقيقي للمقابل الراغب بمعرفة مع مَنْ يتحدث ويشاركه مواضيعه؟!

إنَّ استعمال الاسم الحقيقي يدل دلالة واضحة على الاعتداد بالنفس والثقة بالذات، بل أنه يشيع الثقة لدى المقابل من انّ هذا الصديق ذات واقعية، له شخصية واهتمام وثقافة؛ وحتماً سيبعد الظنون من أنَّه (هكز) أو من الجيوش الالكترونية التي تحتجب خلف أسماء مستعارة لمآرب في نفوسهم.

فاللجوء الى أسماء الحقيقة أولى وأجدى وأليق في الصداقات.. وإن كانت هي في عالم افتراضي إلا أنه لا يسوغ الاحتكام لأسماء وهمية، مزيفة توفر الشاشة لها الحماية!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفيسبوك مجدداً.. وثقافة اختيار الأسماء!
طعن الإسلام بكذبة الدولة المدنية..!
ويحكُم... تعلّموا أن لا تهددوا شيعياً..!
الحركات السياسية في العراق تأكل أبنائها والشاهد من أهل البيت..!
المناصب تسحق مصالح الشعب !!
يا والي ..هل من تالي ؟!..
المواقع الإخبارية العراقيةﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ 
مجلس الشيطان الأعور..!
المعارضة والسفر نحو المجهول بعربة مثقوبة الإطارات..!
أحمد البشير.. بوق أهداه سعد البزاز للمخابرات السعودية.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك