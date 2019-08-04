مشكلة الدولة العميقة ـ  مفاهيم سياسية ـ  ١٠

سماحة السيد صدر الدين القبانچي

مشكلة الدولة العميقة

١- التعريف

الدولة الرسمية وهي عبارة عن الرئاسات الثلاث والمؤسسات التابعة لها

الدولة العميقة وهي عبارة عن المجموعات التي تملك مفاصل العمل في مختلف مؤسسات الدولة

٢- خصائص الدولة العميقة

خفية / منتشرة/ غير دستورية/ متحيزة / غير وطنية / انتشار الفساد فيها

٣- انواع الدولة العميقة

قد تكون المجموعات العميقة عبارة عن الحزب الواحد أو العشيرة الواحدة او الأقلية المذهبية او الأقلية القومية او العسكر او عدد من الأحزاب

وفي عالمنا العربي والإسلامي نماذج لذلك

٤- العراق نموذجا

كان حزب البعث سابقا والأقلية المذهبية هو الدولة العميقة

واليوم مجموعة احزاب نافذة وأعراف عشائرية حاكمة

٥- طريق الاصلاح

أ - الخلاص من الدولة الرسمية الطائفية وقد تحقق

ب - اختيار رئيس وطني غير حزبي وقد تحقق

ج - تشكيل حكومة مستقلة - لم يتحقق بعد

د - تطهير الدوائر من العناصر الفاسدة الفئوية في الدولة العميقة - لم يتحقق بعد

هـ - بناء ثقافة وطنية غير حزبية لدى عموم المؤسسات وعموم الشعب

و- المباشرة باصلاح أنفسنا وتطوير إنجازنا بما يساوي الطاقة الإنتاجية لقوله تعالى ( لا يضركم من ضَل اذا اهتديتم )

كما جاء في الحديث النبوي الشريف ( ان الله ليدفع بالمسلم الصالح البلاء عن مائة أهل بيت من جيرانه )

وقد أراد زكريا ابن آدم الخروج من قم وكتب بذلك للأمام الرضا ع فقال له ع. لاتفعل

فان الله يدفع بك البلاء عن أهل قم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بابي الحسن الكاظم عليه السلام

وعلينا الاستعانة بالله تعالى في استكمال خطوات الإصلاح .

صدر الدين القبانچي

٢/ذو الحجة /١٤٤٠ هـ