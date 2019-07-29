النهضة الحُسينية دراسةٌ وتحليل ـ الحُسين عليه السلام في ظلال السُنة

حيدر الطائي

في السُنة النبوية كوكبةٌ ضخمة من الأحاديث نطق بها الرسول العظيم أبرزت معالم شخصية الإمام الحسين عليه السلام وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين. وقد تظافرت النصوص بذلك وتوارت. وهي على طوائف. بعظها ورد في أهل البيت عليهم السلام مما هو شامل للامام الحسين عليه السلام قطعًا والآخر ورد فيه وفي أخيه الإمام الحسن.ع. وطائفة ثالثة وردت فيه خاصة وفيما يلي ذلك

الطائفة الأولى: اما ما أثر عن النبي ص. في فضل عترته ولزوم مودتهم.

الأول: روى زيد بن الأرقم إن رسول الله قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام "أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن سالمتم"١

الثاني: روى أحمد بن حنبل بسنده أن النبي ص. أخذ بيد الحسن والحسين وقال " من احبني وأحب هذين وأباهما وامهما كان معيَ في درجتي يوم القيامة٢.

الثالث: روى ابن عباس قال. قال رسول الله ص. " النجومُ امانٌ لأهل الأرض من الغرق. وأهلُ بيتي امانْ لأمتي من الإختلاف. فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس.٣

وأعلن النبي ص. ذلك وهو حجة يوم عرفة. فقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال " رأيتُ رسول الله في حجته يوم عرفة وهو يخطب. فسمعته يقول: يا أيها الناس إني تركتُ فيكم ما ان اخذتكم به لن تضلوا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي:٤

الرابع: أعلن ذلك وهو على فراش الموت فقد التفت إلى الصحابة فقال لهم: أيها الناس يُوشكُ أن اقبض قبضًا سريعًا فينطلقُ بي وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم. إلا إني مخلفٌ فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي٥

السابع: روى أبو سعيد الخدري قال. سمعتُ رسول الله ص. يقول : إنما مثلُ أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.٦.

هذه بعض الأحاديث التي أثرت عن النبي ص. في فضل عترته والمتأمل فيها يطل على الغاية التي ينشدها النبي ص. وهي جعل القيادة الإسلامية بيد أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين آثروا طاعة الله على كل شيء حتى لاتزيغ الأمة في مسيرتها عن طريق الهدى والصلاح.

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مصادر البحث

١. مسند أحمد بن حنبل ج٣ص١٨٧وسنن ابن ماجة ج١ص٥٣ وسنن الترمذي ج٥ص٦٥٦ والمستدرك على الصحيحين ج٣ص١٤٩.

٢. كنز العمال ج١٢ص٦٩.

٣. مجمع الزوائد ج٩ ص١٧٤ وشواهد التنزيل ج١ص٢٩١

٤. سنن الترمذي ج٥ص٦٢٢

٥. الصواعق المحرقة ص١٢٦

٦. حلية الأولياء ج٤ص٣٠٦