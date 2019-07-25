اذبحوا الشيعة..!

الكاتب والناشط (مصعب العتر) من فلسطين المحتلة.

♦️نعم اذبحوهم فلولا جهودهم ودعم نظام الجمهورية الإسلامية لما شهدنا انتصار غزة المحاصرة على الكيان الإسرائيلي المجرم قاتل الأطفال.

♦️اذبحوهم لاننا كنا نتابع ستار اكديمي في وقت كانوا يوردون السلاح لغزة وحزب الله.

♦️اذبحوهم ولا تاخذكم بهم رافة.. اذبحوهم لان ما نشهده اليوم من أمن نسبي في سورية ولبنان جاء نتاجاً لجهودهم العظيمة.. ولاننا يعز علينا ذالك نمد الجهلة بكل ما يحتاجون لندمر انفسنا جكر بالشيعة.

♦️اذبحوا هؤلاء الخونة فلقد استبدلوا السفارة الاسرائيلية بفلسطينية.

♦️اقتلوهم بكل واد وحي وضيعة.. اذبحوهم فلقد وضعونا على خارطة العالم لاول مرة منذ 100 عام.. اذبحوهم لانهم يشيعون السنة في بلداننا، ونسوا ان يشيعوهم على اراضيهم.. اذبحوهم لانهم يحاربون (بني صهيون) ويسلحون كل شريف ونحن لم نرسل ولو طلقة للسنّة الذين يريدون ان يشيعوهم.

♦️اسحلوهم لاننا يجب ان نظل خانعين ذليلين وهم لا يرتضون ذلك.. اذبحوهم لانهم استطاعوا ان يشكلوا وتد طويل عريض زرعوه في مؤخرة امريكا واسرائيل، قاعدته في طهران مارا بالعراق فسوريا فلبنان ليتدبب راسه في غزه ضد (بني صهيون)، ونحن نجحنا باقامة علاقات معهم لانهم اقل خطر من الشيعة

♦️فجروا مراقدهم وحسينياتهم، لانهم خرجوا للفضاء مستكشفين ونحن ما زلنا نسأل هل يجوز ان ننكح المخلوقات الفضائية ان وجدت؟

♦️حاصروهم واقتلوهم لانهم تمكنوا من تدشين اول خط انتاجي في العالم لتوليد مادة ال"بيو ايمبلنت" التي تستخدم لتضميد الاعضاء التي خضعت للجراحة، فيما فشل الخبراء الاميركيون الذين كانت هذه التقنية حكرا عليهم مرتين في السابق في تدشين خط انتاجي لهذه المادة.. ونحن نجحنا باقامة اول عرض لاجمل بعير.

♦️اذبحوهم لا تستثنوا منهم احدا لان نجاح فريق بحث علمي منهم من نقل الجين البشري (tpa) الى نبات التبغ، وذلك بهدف انتاج دواء لعلاج للجلطات القلبية والدماغية من نبات التبغ المعدل وراثيا.. ونحن نجحنا بصنع جلطة لكل مواطن لكثرة غبائنا.

♦️نعم اقتلوهم لان (مرتضي ضرابي) المدير العام لـ "بنك دم الحبل السري" في مركز ابحاث "رويان"، اعلن عن توطين تكنولوجيا تخزين الخلايا الجذعية في ايران.. ونحن نجحنا بتوطين فايروس "كورونا" في جميع انحاء العالم.

♦️اقتصوا منهم لانهم باتوا يملكون علماء ذرة، وتقنية للعبور للفضاء، وقوة عسكرية ترعب الكون، وبات الكل يخشاهم ويحترمهم ونحن بتنا في اسفل سافلين بلا احترام حتى لانفسنا.

♦️نعم انهم يستحقون الذبح لاسباب لن يتسع لها مقالي.. فان بقي منهم احد اذبحوه لنخفي جهلنا وعمالتنا وانبطاحنا ومخازينا وتخلفنا وتفريطنا بمسرى نبينا الذي لم يرتضوه.

🅱️ *الله عليكم ايها الشيعة كم انتم أهل نخوة نحن نفتقدها*.