نعم لهيكلة الحشد وتشذيبه..لا لنحره أو تذويبه!

فرج الخزاعي

بالأمس القريب وحينما أصاب القوات الامنية ما أصابها من الأنكسار والوهن والضعف بسبب الهزيمة المرسومة التي رسمهتها لها بعض القوى الاقليمية والدولية وبتنفيذ أرادات داخلية جاهلة , أصبحت بغداد في مرمى الأسلحة المتوسطة لغربان الظلام من الدواعش ودب الذعر في نفوس العوائل الآمنة التي كانت تسكن أطراف في بغداد في أحياء كانت آمنة ,وأصبحت قصص الطابور الخامس المبالغ بها تنتشر في أوساط الناس سريان النار في الهشيم الى الحد الذي نزحت فيه المئات من العوائل وهي تنشد الطمأنينة والآمان , وأحتار أولي الأمر من الساسة في كيفية معالجة الأمر الذي أدخل الرعب في نفوس أصحاب الولائين ..

في لحظات تاريخية مضيئة طرزت التأريخ بأكاليل الغار لتنسج قصص من البطولة والفداء مع أنطلاق فصائل الحشد الشعبي المقدس التي باتت تزحف صوب الأعداء وكأنها سائرة نحو عرسها .ولتصبح قوة يراهن عليها في الملمات الى الحد الذي تخوف الأعداء من أشتراك الحشد في بعض المعارك وبأعذار واهية كانت حقيقتها هو لأن نتائج المعركة ستكون محسومة بالنصر سلفاُ ومنها معارك جرف النصر أولى بشائر النصر لتتبعها معارك الفلوجة وتكريت ولتتوج بمعارك الموصل التي أصبحت مقابر للغزاة ولتحكي قصة أناس جنوبيون أبوا أن تدنس حبات رمال ثراهم الطاهر ليحفظ لهم التأريخ في سفره قصص تتواردها الأجيال جيل بعد أخر , قصص تحكي الصمود والفداء والأيثار والتضحية من أجل المبادئ المقدسة ,

بعد أن أنجلت المعركة عن نصر بان في سماء الوطن طرز بدماء الشهداء الأبرار للتصاعد الأصوات النشاز وبأرادة اقليمية ودولية لألغاء قوات الحشد بأعتبارها مليشيات فكانت تلك الأرادات تعي ماتقول لأن الحشد أصبح الآداة الفاعلة التي أفشلت كل المؤامرات التي تحاك لتفتيت وحدة العراق وزرع النزاعات الطائفية على أرضه.

اننا اليوم أمام موقف أخلاقي وطني يحتم علينا دعم موقف رئيس الوزراء بهيكلة الحشد الشعبي وأعادة تنظيمه من خلال دمجه مع القوات الأمنية وبألوية وفرق قائمة بحد ذاتها ليبقى القوة الضاربة التي تكون السند للقوات الأمنية ويمكن الأستفادة منه في جوانب الأعمار والبناء وأمور الأغاثة الأنسانية لأ أن يتم تذويبه وتمويعه

وفاءً منا لدماء الشهداء؛ والشهداء الأحياء الذين لازالوا يدفعون ضريبة الدفاع عن الوطن آلأم وأوجاع وفقر مدقع . وحينما نحترم تضحيات المضحين عندها نعرف قيمة الحشد وتضحياته الكبيرة التي لولاها لما بقى وطنه اسمه العراق....!!!