المقالات

السيد العبادي الموقر هو الفضائي..!


إياد الإمارة

 

لطالما حدثنا السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي عبر الفضائيات عن فضائيين زاعما وجودهم في الجيش العراقي مرة وفي صفوف الحشد الشعبي مرة أخرى، حديث يندرج في خانة الإفلاس السياسي للرجل الذي أُبتلينا بوجوده في جسد العملية السياسية الجديدة منذ بداياتها في عام (٢٠٠٣م) وإلى يومنا هذا..

حديث السيد العبادي عن الفضائيين يشابه كثيرا حديثه عن إنجازاته وإنتصاراته ورؤاه التي لم تر النور وهو على سدة الحكم، وهو حديث ممجوج غير واقعي ومردوداته عكسية عليه، السيد العبادي لم يحقق منجزا طوال دورته الحكومية، هو لم يحقق الانتصار ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن ينتصر الحشديون بقياداتهم الوطنية ومعهم القوات الأمنية البطلة من جيش وشرطة في دورته الحكومية برغم كل العراقيل التي حاول أن يضعها هو نفسه في طريقهم استجابة لرغبات خارجية "أمريكية" لم تكن راغبة بأن يتحقق النصر على زمرة داعش الإرهابية..

لا اريد ان أخوض كثيرا في الحديث عن النكبات التي تسبب بها الرجل للعراق عامة وللبصرة على وجه الخصوص فهذا حديث يحتاج إلى مساحة واسعة غير متاحة الآن، لكني أود الإشارة إلى أحاديثه الأخيرة عن العهود والمواثيق التي لا تعبر الا عن عمق الأزمة التي يعيشها الرجل بعد حزمة الهزائم التي مني بها سواء وهو رئيس الوزراء أو وهو خارج هذا المنصب -الذي تسنمه على غفلة من الناس وخارج إرادتهم ورغبتهم- وخارج دائرة القرار السياسي والحكومي بصورة عامة، السيد العبادي يتحدث عن الخلل الحكومي والخلل السياسي وحتى الخلل التنظيمي ويحاول أن ينظر بطريقة غير مقبولة لرؤى هي غير ناضجة وغير واقعية لم تخرج عن مدى لغته الخطابية الركيكة للغاية..

كنت أتمنى على السيد العبادي ما توقعت له قبل أكثر من سنتين بأن يترجل عن جواده "الخشبي" ويترك العمل السياسي إلى غير رجعة راجعا إلى لندن ليمضي فترة تقاعد مريحة له وللآخرين لم يكن ليحلم بها، والله يحب المحسنين.

 

البصرة

١٧ تموز الأسود ٢٠١٩

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حيدر العبادي واللعبة الجديدة؟!
السيد العبادي الموقر هو الفضائي..!
كلمة ونص..إسئلة للسيد العبادي..!
عندما تمرض الحكومات ..
صدام يعود من جديد !!
حالة رمادية والحل المفقود
تصريحات ترامب (العنصرية) تنذر أمريكا بـ(حرب اهلية )      
زرزور جاسوس مأجور..!
تبادل الوجوه والادوار....!
الوجود الأمريكي في العراق؛ نقطة راس سطر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك