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قاسم سليماني شبح الموت..!


ثائر الغانمي

 

منذ عمليات التحرير وانا اراقب شخصية قاسم سليماني واحاول جاهداً أن اطلع على مواقفه وتصريحاته وفيديوهاته وتحركاتة على كل الاصعدة، الشيء الذي حيّرني؛ لماذا يرتجف الاخرون كلما ذكروا سليماني بسوء، ويعتبرون إن فعلهم هذا منزلقٌ حتمي الى الموت؟ اقرب مثال عبارة السيد الشابندر حين ذكر اسم سليماني بأن (لا قيمة للحياة وحياتي بعد ماريدها) في حين الجميع يعلم أن هذا الرجل (سليماني) بمنتهى البساطة والتواضع، وحسب علمي لم اجد احداً اساء الى قاسم سليماني ومسّت شعرةً من رأسه.. وانتم ايضاً ايها الاحبه، هل سمعتم ان احداً تحدث يوماً عن سليماني بسوء فقتل او اغتيل او جرح مثلاً؟ اكتبوا باليوتيوب عمن تعرض لهذا الرجل بسوء، ستجدون كم هائل من التسجيلات التي صدرت منذ اعوام ولازال اصحابها الى الان موجودين بيننا (اصلاً حته سمنوا)

اكرر.. ما سر هذا (الرجيف) الذي ينتاب البعض حين يذكروا اسم هذا الرجل؟ حقيقه القناعة التي وصلت اليها اعزائي، إنهم لا يرتجفون من سلاح انتقام سليماني، بل يرتجفون امام تواضعه واخلاصه وجهاده وتاريخه وحرمته عند الله،

بالنسبة لي؛ لو لم يكن لسليماني سوى موقفه المشرف مع العراق، لكفاه سبباً ان نبقى نحترمه الى ابد الآبدين.

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