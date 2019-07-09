القيم التي يجب أن نعيشها..!

أمجد سالم

بين الخلق وسوء الخلق هناك قيما يجب أن نعيشها؛ كيف نتحلى بها؟ كيف نتعرف عليها؟ ما علاقة الجانب الروحي بتطبيقها؟

القيم الأخلاقية صفات راسخة في النفس موجبة لصدور أفعال متناسبة معها، من دون أعمال رؤية وتفكر، وهي قد تكون ذاتية او وراثية، أو تكتسب بالعادة والمران

من نتائج العيش بقيم :

١ـ تشكل شخصية الإنسان المؤمن المتزنة وتوجد ذاته وتقوي ارادته.

٢ـ القيم تحفظ الأمن وتقي من الشر في المجتمع، لأن تأثيرها أعظم من القوانين والعقوبات.

٣ـ يعيش حاله الاطمئنان في الحياة مع كل الرزايا والمحن التي قد تنزل به.

٤ـ الانسان القيمي دائما ما يكون منظم ولدية أهداف ويسير في خطى ثابته ويعرف جيدا أين يتجه.

٥ـ قدرته العجيبة في التاثير على الناس وكسب محبتهم وثقتهم.

٦ـ الاهم من كل هذا انه يسير في طريق الوصول إلى الله بثقة تامه.

تظهر الآيام عظمة القيم في الاسلام كمنظومة عيش وايديولوجية متكاملة للحياة، فهذه الأمم اليوم تترنح ويتوالى الانهيار منذ فجر التاريخ، تنهار الأمم لضمور المبادى وهشاشة القيم التي أقيمت عليها، ويقف الأسلام شامخا قوي بمبادئه وإيمانه.

خصائص القيم في المنظومة الفكرية الإسلامية

*الربانية : اي انها ربانية المنشأ

*الشمولية : القيم في الاسلام لم تدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية بجميع مجالاتها الروحية او الجسدية او الدينية او الدنيوية، أو العقلية والعاطفية والفردية والاجتماعية الا رسمت له الطريق الامثل للسلوك الرفيع.

*العموم:هي تتسم بالعموم الذي يتحقق في الامة كلها افرادا وجمعات وفي جميع الأحوال والاوضاع.

*الملاءمة للفطرة

*الايجابية

*التوازن

*الواقعية

القيم قسمين :

الاول :القيم الأخلاقية الاجتماعية نذكر منها إجمالا :

*البذل والتضحية

*التعاون التعاضد

*التكافل الاجتماعي

*الوحدة الاجتماعية

*النظافة العامة

*حب الإنسان

*الجهاد

*الحرية

*رفض الظلم

*ثقافة العمل والجد

*العدالة

*التكافل المعنوي

*الأمل بالمستقبل

الثاني :القيم الأخلاقية الفردية نذكر منها اجمالا:

*الصبر

*العفة والشرف

*الصدق

*العفو والإصلاح

*الإيثار

*الكلام الطيب

*الكرم والسخاء

*الإخلاص

*التواضع

*التكليف الشرعي

*البصيرة والوعي

*الحفاظ على البيئة

*الجودة وحسن العمل والاتقان

*المقاومة

*الزهد

*تعظيم شعائر الله

*ثقافة الحياة

*الكتاب والمطالعة

اما سؤال كيفية تطبيقها في الحياة اليومية كبرنامج عملي او مهارات يتمتع بها الإنسان المؤمن، فهذا ما يحتاج من العلماء والباحثين والمهتمين بهذا المجال بأن يصيغوا نظريات رصينة وواقعية لتطبيق القيم الأخلاقية عند كل فئات المجتمع من الفقير والغني والمسؤول والانسان العادي

جرى البحث في هذا المجال لنصل إلى ما يسمى بنظرية تقابل القيم التي تحتاج إلى تفصيل واسع فيما بعد...

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