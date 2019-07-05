حديث عن الدواعش الفلسطينيين..!

محمد أبو ناجي..ناشط سياسي فلسطيني ـ نابلس

بداية سابدي رأيي بهذا الموضوع الحساس جدا بعيد عن التكلف والمجاملة وبموضوعية متناهية.فانا فلسطيني لا اؤمن بالاقاليم ولا بالحدود بقدر ما اؤمن بان الوطن العربي واحدة واحدة لا تتجزأ ولو خير لي لعشت عمري في العراق الحبيب .لما للعراق من مكانة خاصة بقلبي وروحي.

لا يخفى على عاقل ان هناك جهات اقل ما يقال عنها بانها لا تريد الخير لا للعراق ولا لفلسطين وانما يقومون بجل جهدهم بخلق عدو وهمي للامة كبديل عن العدو الحقيقي لها. فبقدرة قادر اصبح الفلسطين العدو رقم واحد لاكثر من عاصمة عربية ولكل عاصمة مبرراتها التي لا تتكيء على ادنى مقومات الحقيقة.وقد اكد السيد حسن نصر الله مرارا بان هناك جهات مشبوهة تقوم على جعل الفلسطيني عدو الامة لتمرير سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني والتفريط بقضية الامة فلسطين.

وكم يثيرني الهجمة الشرسة التي الاحظها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من اخوانا العراقيين ونعتنا بالارهابيين وبائعي ارضنا للصهاينة.

كفلسطيني مقيم في فلسطين ولم اخرج منها يوما.اشهد الله اني لم اسمع يوما في محافظتي التي تقارب على المليون فلسطيني اني لم اسمع يوما عن واحدا من محافظتي قام بتفجير نفسه في العراق .ومحافظة الخليل تزييد عن المليون فلسطيني لا يوجد فيها سوى ثلاثة انضموا لداعش وفجروا انفسهم في العراق.ولم ييتبقى سوى مليونا فلسطيني وهم التعداد الكلي لسكان فلسطين ولا اعتقد انه بها اكثر من عدد اصابع اليد الواحدة ممن فجروا انفسهم في العراق.

ان من يتحدث عن الالف ومائتي انتحاري فلسطيني في العراق لماذا يعجز عن ذكر اسماء عشرة منهم؟؟؟علما ان داعش تذكر اسما انتحارييها وبلدانهم عقب كل تفجير,فمن يدعي اي رقم فعليه ان ياتينا باسماء هؤلاء الانتحاريين وبلدانهم.

من المعلوم ان مئات الالاف من الفلسطينيين هجروا منها عنوة بقوة السلاح الصهيوني عام 1948 وهؤلاء سكنوا في بلدان عربية شتى منها العراق.فالفلسطيني الذي عاش في العراق وتزوج وتناسل وتكاثروا وخلفوا ابناء فتربوا وتتلمذوا ونشأوا في العراق وتشربوا ثقافة العراق وتعاليمه ومن ثم اصبحوا صداميين وبعثيين ومن ثم دواعش فمن الاجحاف والظلم ان ننسبهم لفلسطين ونحمل خطيئتهم لفلسطين والفلسطينيين وهم لم يروا فلسطين يوما ولم وانا الفلسطيني الذي اعاني الامرين جراء فعل الصهاينة اتحمل مسؤولية هؤلاء وانتسابهم لي فهذا ظلم وبهتان عظيم.

واعذروني بصراحتي.فعبر ثمانية سنوات والشيعي العراقي يقتل اخاه الشيعي الايراني فهل من العدل بان اقول بان الشيعي العراقي قاتل؟؟دون تعليل الظرف والاسباب وما يترتب على المتهرب من الخدمة؟؟؟وكم مليون عراقي ومنهم شيعة ايضا بعثيين عاثوا في العراق الفساد فقتلوا وشردوا واسروا وهجروا ابناء جلدتهم.فهل من العدل ان اقول بان اهل العراق بعثيين لاجل هؤلاء؟؟ الفلوجة والموصل وغيرها من مناطق استقبلوا داعش بالورود وعاونوهم على قتل اخيهم العراقي فهل من العدل ان اقول بان العراقي خائن لبلده لاجل هؤلاء؟؟؟

الالاف من العراقيين انضموا لداعش ولم يتركوا جريمة الا وارتكبوها ضد العراق فهل من العدل القول بان العراقي مصاص دماء؟؟بالله عليكم كم عملية انتحارية قام بها عراقي في العراق وقتل الابرياء؟؟؟فهل من العدل القول بان العراقي قاتل لاجل هؤلاء؟؟؟

فاذا قلنا انه ليس عدلا فكيف يصبح من العدل اتهام كل فلسطيني بانه قاتل وانتحاري وبائع ارضه والكثير من الاتهامات...

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