المقالات

حديث عن الدواعش الفلسطينيين..!


محمد أبو ناجي..ناشط سياسي فلسطيني ـ نابلس

 

بداية سابدي رأيي بهذا الموضوع الحساس جدا بعيد عن التكلف والمجاملة وبموضوعية متناهية.فانا فلسطيني لا اؤمن بالاقاليم ولا بالحدود بقدر ما اؤمن بان الوطن العربي واحدة واحدة لا تتجزأ ولو خير لي لعشت عمري في العراق الحبيب .لما للعراق من مكانة خاصة بقلبي وروحي.

لا يخفى على عاقل ان هناك جهات اقل ما يقال عنها بانها لا تريد الخير لا للعراق ولا لفلسطين وانما يقومون بجل جهدهم بخلق عدو وهمي للامة كبديل عن العدو الحقيقي لها. فبقدرة قادر اصبح الفلسطين العدو رقم واحد لاكثر من عاصمة عربية ولكل عاصمة مبرراتها التي لا تتكيء على ادنى مقومات الحقيقة.وقد اكد السيد حسن نصر الله مرارا بان هناك جهات مشبوهة تقوم على جعل الفلسطيني عدو الامة لتمرير سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني والتفريط بقضية الامة فلسطين.

وكم يثيرني الهجمة الشرسة التي الاحظها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من اخوانا العراقيين ونعتنا بالارهابيين وبائعي ارضنا للصهاينة.

كفلسطيني مقيم في فلسطين ولم اخرج منها يوما.اشهد الله اني لم اسمع يوما في محافظتي التي تقارب على المليون فلسطيني اني لم اسمع يوما عن واحدا من محافظتي قام بتفجير نفسه في العراق .ومحافظة الخليل تزييد عن المليون فلسطيني لا يوجد فيها سوى ثلاثة انضموا لداعش وفجروا انفسهم في العراق.ولم ييتبقى سوى مليونا فلسطيني وهم التعداد الكلي لسكان فلسطين ولا اعتقد انه بها اكثر من عدد اصابع اليد الواحدة ممن فجروا انفسهم في العراق.

ان من يتحدث عن الالف ومائتي انتحاري فلسطيني في العراق لماذا يعجز عن ذكر اسماء عشرة منهم؟؟؟علما ان داعش تذكر اسما انتحارييها وبلدانهم عقب كل تفجير,فمن يدعي اي رقم فعليه ان ياتينا باسماء هؤلاء الانتحاريين وبلدانهم.

من المعلوم ان مئات الالاف من الفلسطينيين هجروا منها عنوة بقوة السلاح الصهيوني عام 1948 وهؤلاء سكنوا في بلدان عربية شتى منها العراق.فالفلسطيني الذي عاش في العراق وتزوج وتناسل وتكاثروا وخلفوا ابناء فتربوا وتتلمذوا ونشأوا في العراق وتشربوا ثقافة العراق وتعاليمه ومن ثم اصبحوا صداميين وبعثيين ومن ثم دواعش فمن الاجحاف والظلم ان ننسبهم لفلسطين ونحمل خطيئتهم لفلسطين والفلسطينيين وهم لم يروا فلسطين يوما ولم وانا الفلسطيني الذي اعاني الامرين جراء فعل الصهاينة اتحمل مسؤولية هؤلاء وانتسابهم لي فهذا ظلم وبهتان عظيم.

واعذروني بصراحتي.فعبر ثمانية سنوات والشيعي العراقي يقتل اخاه الشيعي الايراني فهل من العدل بان اقول بان الشيعي العراقي قاتل؟؟دون تعليل الظرف والاسباب وما يترتب على المتهرب من الخدمة؟؟؟وكم مليون عراقي ومنهم شيعة ايضا بعثيين عاثوا في العراق الفساد فقتلوا وشردوا واسروا وهجروا ابناء جلدتهم.فهل من العدل ان اقول بان اهل العراق بعثيين لاجل هؤلاء؟؟ الفلوجة والموصل وغيرها من مناطق استقبلوا داعش بالورود وعاونوهم على قتل اخيهم العراقي فهل من العدل ان اقول بان العراقي خائن لبلده لاجل هؤلاء؟؟؟

الالاف من العراقيين انضموا لداعش ولم يتركوا جريمة الا وارتكبوها ضد العراق فهل من العدل القول بان العراقي مصاص دماء؟؟بالله عليكم كم عملية انتحارية قام بها عراقي في العراق وقتل الابرياء؟؟؟فهل من العدل القول بان العراقي قاتل لاجل هؤلاء؟؟؟

فاذا قلنا انه ليس عدلا فكيف يصبح من العدل اتهام كل فلسطيني بانه قاتل وانتحاري وبائع ارضه والكثير من الاتهامات...

ـــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سؤال بحاجة الى جواب ..هل سيمحى أسم الحشد رسمياً ؟!
ماذا لو امتلكت ايران قنبلة نووية؟ !
هكذا نجوت انا والكتاب ..!
حديث عن الدواعش الفلسطينيين..!
حكومة وبرلمان والناتج صفر..!
مغانم الدولة للأحزاب.. والأزمات نصيب الشعب!
قراءة متأنية بشأن الحشد..!
دَوْر المَعْرِفَة وَ التَنْمِيَة فِيَّ ٱستقرار المُجْتَمِع وَبِناء الدَوْلَة   
من وحي واقعنا المرير للاسف ..!
الأسباب والتفاصيل .. الإمارات تقر بخطأ عدوانها على اليمن !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك