ليس الكل شياطين هناك ملائكة ..!

مصعب أبو جراح

ان التعامل مع الطبيب حتى ولو كان من أقرب المقربين لك سيكون تماماً كالتعامل مع الدواء .. نبتعد عنه حين نكونُ أصحاء ونحتاجه جداً في أوقات المرض . ولا أنكر ان الكثير من الأطباء وبالرغم ما تعرضوا له من تهديدات ووعدم احترام للمهنة التي يزاولوها دفعت عدداً كبيراً من الأطباء العراقيين الى الهجرة الى شمال العراق أو الى بلدان عربية أو أجنبية.

الطبيب العراقي يعتبر من أمهر الأطباء ولديه قدرة ومتابعة كبيرة في تحديد هوية بعض الأمراض وإعطاء العلاجات المناسبة لها بل أن الجراحين العراقيين يتفوقون على أمهر الجراحين الأجانب لذلك سارعت هذه الدول الى منحهم الجنسيات والمغريات وبالتالي فقدان العراق لأمهر الكفاءات الطبية منذ عقود .. فضلاً عن طموحهم الكبير في إكمال دراساتهم التخصصية ومتابعاتهم للندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وشغفهم في التعلم والمتابعة .

ذلك الخط العلمي الطبي المشرف الذي يقدم خدماته الجليلة للفقراء والمرضى في أشد وأحلك الظروف وأقساها أصابه ترهلٌ كبير وإنتقالٌ مهنيٌ سلبي بعد أن بدأت الارستقراطية ومع الأسف الشديد تدق أبواب بعض الأطباء لتحولهم بلا سابق إنذار إلى سياسيين وتجار وأصحاب عمارات وأساطيل من السيارات ما سيُفقد مستقبلاً مهنة الطب في العراق بقايا تخصصها المهني والحِرفي فمن المؤسف جداً حين تسأل عن العمارة هذه أو قطع الأراضي تلك لمن عائديتها فتفاجأ بأنها ملكٌ لطبيبٍ .

أما العيادات والمشافي الخاصة لانقف ضدها لكننا لو علمنا من يشترك مع الأطباء في ملكيتها لأصاب البعض الذعر من مستقبل الطب في العراق لإشتراك البعض منهم مع التجار والمقاولين وأصحاب نفوذ التجار والسياسي

لكن الحال ليس كما يقال فالملائكة موجودة الا انها مقيدة الاجنحة ودليلي ما قامت به الطبيبة(ضحى قاسم) العاملة في احدى المستشفيات من حرب مع الوقت محاولة انقاذ ولدي الذي ولد بخلل في جهازه التنفسي حيث بذلت جهداً عظيماً ولليوم اثر كلمة قالتها لي وهي اخي احضر لنا سيارة اسعاف واحجز لنا مكان في احدى المستشفيات التي فيها الجهاز الفلاني وفي هذه الحالة سوف اكون معكم الى ان يتم ادخال ولدك في الجهاز الذي سوف يساعده لإتمام عملية التنفس بيد ان الوقت لم يكن من جانبي حيث عملت لانعاش جهازه التنفسي لأربع ساعات وهي واقفة على قدميها تنظر اليه بنظرة الام وهي ليست بأمه فتحية من القلب لك ايتها الملاك وشكر وعرفان بجميلك الى ابد الابدين .