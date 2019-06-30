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إلى من ينتهك حرمة العمامة ..


حسين فرحان 

جماعة التيارات التي تدعي العلمانية والمدنية والتحرر  !! يتداولون صورة لمجموعة من العمائم وقد وضعت على منضدة وقد كتبوا على الصورة عبارة :  ( أسلحة الدمار الشامل ) .. 

نحن هنا نتسائل ولاننتظر أجابة من أي مسخ ساقط من هؤلاء .. فهؤلاء أجل الله السامع شرذمة تنام مخمورة على أنغام السقوط وتصحو مخبولة متأثرة ببقايا الكأس .. 

نتسائل أيها المثقفون .. أين كنتم عندما احتل الدواعش أرضكم ؟ لماذا لم نر بينكم رجلا واحدا مهرولا في الجبهات أو متخندقا في ساتر من سواتر المعركة ؟ لماذا لم نسمع بوجود شهيد أو جريح بين أفواج أهل القبعات المستوردة لرواد شارع المتنبي واصحاب ربطات العنق الحمراء والفيونكات ومن تأبط الجريدة اليومية، أوأصحاب الذوق الموسيقي الذي لايضاهى ؟ ..

لماذا لم نجد فيكم ( جيفارا ) الذي تتبجحون به ولم نجد ( محرر الهند ) ولاحماسة الشيوعية والقومية ولا مفردات النضال ولا ( طالعلك ياعدوي طالع ) ولا رأينا فيكم تجسيدا للثرثرة الماركسية ولم نسمع بمصطلحاتكم التي غذتكم بها الأوراق الصفراء لروايات الثقافات المستوردة ؟ 

لماذا لم نر دعما لوجستيا لأبناء جلدتكم وهم يقاتلون عنكم بدلا من تحطيم المعنويات ودعوة الشباب للهجرة والنزوح .

لماذا فقدناكم في المعركة ؟ ألستم تدعون أن الدين لله والوطن للجميع ؟ ألم تكن بغداد التي وصلت داعش لإطرافها مدينتكم ؟ ألم تكن الموصل التي انتهكت مدينتكم ؟ ألم تكن الأرض العراقية التي دنستها أقدام شذاذ الآفاق أرضكم ؟ هل كنتم تنتظرون هجمة داعشية تستهدف موسكو ولينين غراد ولندن مواطن ثقافتكم المستوردة لتنهضوا دفاعا عنها أم كنتم تنتظرون مقررات مؤتمرات تياراتكم التي أولت اهتماما بالغا بحرية تعاطي الخمور ولم تلتفت لوطن يتعرض لأشرس هجمة في تاريخه المعاصر ؟ 

 " أَجَلْ وَاللهِ غَدْرٌ فيكُمُ قَديمٌ وَشَجَتْ إِلَيْهِ أُصُولُكُمْ وَتَأَزَّرَتْ عَلَيْهِ فُرُوعُكُمْ ، فَكُنْتُمْ أَخْبَثَ شَجَرٍ شَجاً لِلنّاظِرِ وَأُكْلَةٌ لِلْغاصِبِ. " .. 

تحسبون أنكم تحسنون صنعا .. وقد انقلبت لديكم المفاهيم رأسا على عقب واختلط حابلكم الفكري بنابله فلاتدرون من أنتم كما نحن لاندري من أنتم .. فقد شاهت الوجوه واختفت الملامح فلا لأهل الشرق أنتم ولا لأهل الغرب، وقد ضاعت بين مامكتوب من صفات في هويات احوالكم الشخصية وبين واقعكم المتذبذب المتردي بكم الى الهاوية .. سلبكم الله بهاء الوجه واحتوشكم الشيطان جلساء وندماء له في مجالس الطاس والكاس والطنبور ودندنة العود وأنغام كوكب شرقكم واستعراض المصطلحات المريضة فيما بينكم حتى مطلع الفجر وانكفاء الجماجم الفارغة على وسائد المرض الذي نسأل الله دوامه لكم علة باقية لاشفاء لها ولا زوال .

تستهزأون بالعمامة التي تشرفكم جميعا أنتم وزعاماتكم وثقافتكم البائسة .. تستهزأون بالعمامة التي لم تتنكر يوما لدينها ولا لأصالتها ولا لتراثها ولا لوطنها .. بينما غيرتم أنتم جلدتكم وتلونتم وها أنتم ومنذ سبعين عاما لم تقدموا غير مشاريع الثرثرة التي سأمنا منها ولاهم لكم سوى أن تنتقصوا من الدين الذي هو بنظركم القاصر ( أفيونا للشعوب ) ولست أدري مالذي يستثني دينكم أنتم من الأفيونية مع انقضاء أعماركم في أجواء يومية من التحلل لا داعي لذكرها .

 

العمامة تشرفكم .. لأنها تمثل الشجاعة والغيرة والشرف والعلم وأنتم لاتمتلكون واحدة من هذه الصفات وقد كشفت معركتنا مع الدواعش عوراتكم وفضحت جبنكم وبينت حقيقتكم .

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