المقالات

مع ايجابياته...التواصل الإجتماعي ينذرُ خطراً محدقاً بالمجتمع

68 2019-06-28

أحمد كامل

 

إنفتحتْ الأبواب على مصراعيها أمام الحريات العامة والإلكترونية ، وشاهد العراقيون مالم يشاهدونه من قبل ، ومواكبة الثورات الإلكترونية المتسارعة في العالم ، وأصبح العراق من الدول الأولى ، ويقفُ في مقدمة الدول من ناحية دخول كل ماهو جديد في عالم التكنلوجيا ، بعدما كان العراق معزولا ً تماماً عن العالم الخارجي ، ولايملك العراقيون سوى تلفازا ً واحداً يجمع العائلة ، ولساعاتٍ محدودة ، وقناتين تتغنى بالقائدِ الأوحد في أغلبِ أوقات البث .

ومع التطور التكنولوجي ، تزايد معه كل ما يتعلق بها ، من أجل زيادة الطلب على تلك الأجهزة والعودة بالفائدة الربحية لشركات الإلكترونيات المصنعة ، فإزداد معها تأسيس الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي ، والتي أتاحت للفرد أن يتواصل مع العالم الخارجي ومتابعة الأخبار والأحداث اولاً بأول ، كذلك استخدمتْ مواقع التواصل الإجتماعي لزيادةِ التعارف بين الناس داخل البلد الواحد ، أو بين شعوب العالم ، ولمزيدٍ من العلم أن تسمية المواقع بهذا الإسم هي نابعة من التواصل بين الناس ، وصارت تغني الفرد في التواصل والتفاعل مع المجتمع بصورته الطبيعية واللجوء إلى التواصل الإجتماعي الافتراضي ، مما وفر للفردِ الراحة والوقت والسرعة في معرفة كل ما يدور حوله .

لكن شابت ْ تلك الإيجابيات سلبيات عديدة أدت إلى وقوع المجتمع بمشاكل ورذائل لم يسمعوا عنها من قبل ، وهذا سببه الرئيسي هو المجتمع لاغير ، ولايشترك معه أحدا ً بذلك ، فتركِ الإيجابيات واللجوءِ إلى السلبيات والأخطاء تؤدي بالمجتمع انحدارا ً أخلاقيا ً مخيفاً ، يزدادُ معها مستقبلا ً مجهولاً ينذرُ بخطر ٍ وشيك لا يحمد ُ عقباه ، فما يحدث في مواقعِ التواصل الإجتماعي هو خرقٍ للحريات بحدِ ذاته ، فالكلمات ِ البذيئة والسبِ والشتم ِ المتواصل دون رقيب او حسيب يعتبر هتكا ً واضح لحريات الفرد ، فتكاد أن تكون سلبيات مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من ايجابياته ، بسبب غياب حارس البوابة الإعلامية لتلك المواقع ، مما تجعلها ساحة مفتوحة لكل ِ من هبَ ودب .

فإن ما يحصل في التواصل الإجتماعي جعل الكثير من الطبقاتِ المثقفةِ مغادرتها ، أو الدخول لها بصورة نادرة ٍ للإطلاع فقط على مستجدات الأمور .

إن ماتطرقت إليه المرجعية الرشيدة ترى فيه خطراً محدقاً بالمجتمع عموماً وبالشباب خصوصاً ، لذا لابد من تأسيس جمعيات ومنظمات اهلية يهدف عملها على مراقبة ما يدور في تلك المواقع ، ونبذ العنف فيها وحذف الخطر منها ، وحماية المجتمع من السقوط في الرذائل ، وتفعيل آلية الحذف الألي لكل مصطلحات السب والشتم والقذف من التواصل الإجتماعي ، ويعتبر ذلك من جوهر مسؤوليات وزارة الإتصالات .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مع ايجابياته...التواصل الإجتماعي ينذرُ خطراً محدقاً بالمجتمع
مساويء العالم الافتراضي في وسائل التواصل الإجتماعي..!
الإمام جعفر الصادق عليه السلام عملاق الإسلام ومؤسس مدرسة التشيع العظيمة
الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي .وتحذير المرجعية منه
لتعلموا حجم المصيبة..!
أموالنا تأكلها ألنيران..!
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
 الجنة تحت أقدامها ... فما هو الذي تحت يديها !!
المعارضة بين اليأس والردة..!
اقتحام المؤسسات الحكومية هل اصبح ظاهرة؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك